Wycieka specyfikacja nowego telefonu Oppo

Ledwo co chiński rynek zaczął się odbudować, kolejni producenci zaczęli walczyć o odzyskanie swojej pozycji. Pojawiła właśnie specyfikacja nadchodzącego telefonu Oppo. Niestety, nie znamy jeszcze jego nazwy.

Tajemniczy model Oppo przeszedł certyfikację chińskiej agencji TENAA. Ze specyfikacji podanej przez urząd wynika, że smartfon będzie miał przekątną ekranu 5,6 cala i akumulator 4880 mAh. Telefon będzie napędzać nienazwany ośmiordzeniowy układ taktowany zegarem 2 GHz. Urządzenie będzie mieć 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Możemy się tez spodziewać poczwórnego aparatu głównego - 12 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix oraz 2 Mpix.

Najprawdopodobniej nadchodzący model będzie jednym z przedstawicieli średniej półki cenowej. Odpowiedź poznamy zresztą niebawem, certyfikacja to zwykle ostatni krok przed debiutem. Chińscy producenci potrzebują dopływu gotówki w tempie natychmiastowym - póki co to oni ucierpieli najbardziej na koronawirusie.

Zobacz Oppo Reno3 wychodzi poza Chiny

Zobacz Oppo Watch trafi do Europy

Źródło tekstu: mysmartprice