Oppo Reno3 wychodzi poza Chiny

Młyny w Oppo mielą bardzo powoli. W grudniu Oppo Reno3 zadebiutował w Chinach, teraz natomiast producent oficjalnie wprowadził model na rynki pozachińskie.

Oppo Reno3 5G oraz Oppo Reno3 Pro 5G oficjalnie pojawiły się w Chinach w grudniu. Wersji globalnej początkowo doczekał się wariant Pro, teraz natomiast swoją drugą premierę miała wersja zwykła. Zadebiutowała ona z układem MediaTek Helio P90, przekątną ekranu 6,4 cala 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej.

Jeśli chodzi o aparat to klienci będą mieli do dyspozycji poczwórny aparat główny. Będzie to 48 Mpix, 13 Mpix, 13 Mpix oraz 2 Mpix. Pojedynczy będzie z kolei aparat przedni - 44 Mpix. O wszystko zadba akumulator o pojemności 4025 mAh. Smartfon ma też nakładką ColorOS 7 bazowaną na Androidzie 10. Niestety nie wiadomo ile będzie kosztował telefon na rynkach zachodnich. Pierwszym krajem, gdzie się pojawił na stronie Oppo jest Sri Lanka.

Źródło tekstu: gsmarena