Wiemy, kiedy iOS 18.1 z Apple Intelligence. Później niż zakładano

Znany insider specjalizujący się w tematyce Apple podał datę wydania aktualizacji iOS 18.1 dla iPhone'ów wraz z Apple Intelligence. Ma ona ukazać się nieco później niż pierwotnie przewidywano.

Apple Intelligence dla iPhone 15 Pro i iPhone 16 już wkrótce

Mark Gurman z portalu ekonomicznego Bloomberg podał w swoim newsletterze "Power On" datę aktualizacji iOS 18.1, która wprowadzi między innymi funkcje Apple Intelligence dla smartfonów iPhone 15 Pro i całej rodziny iPhone'ów 16.

iOS 18.1 zagości na iPhone'ach już 28 października 2024 r. i jest to później niż pierwotnie zakładano, a powodem tego stanu rzeczy była troska Apple o to, aby proces aktualizacji przebiegł sprawnie, a przy okazji firma chciała przygotować odpowiednio serwery chmury AI, aby poradziły sobie ze zwiększonym ruchem sieciowym.

Najnowsza aktualizacja iPhone'ów za sprawą sztucznej inteligencji wniesie nowe narzędzia do przepisywania, podsumowywania i korekty tekstu, jak również odświeżony interfejs Siri. Apple wprowadza również nową funkcję podsumowań powiadomień, w tym do aplikacji Wiadomości oraz Mail. Inną nowością będzie opcja "Clean Up" w aplikacji Zdjęcia, która usunie niechciane elementy ze zdjęć przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji.

Kolejne aktualizacje z Apple Intelligence, z bardziej zaawansowanymi funkcjami nadejdą w przyszłych uaktualnieniach. Wersja iOS 18.2 ma wnieść obsługę ChatGPT, narzędzie Image Playground do generowania obrazków AI oraz Genmoji do tworzenia własnych emotek. Całkowicie nowa wersja Siri ma natomiast nadejść na początku 2025 r.

