Vivo znika z Polski, a u siebie wprowadza najszybszego flagowca

Seria flagowych smartfonów fotograficznych Vivo rozrasta się. Zadebiutował właśnie czwarty z nich – Vivo X90S. To być może jeden z najszybszych smartfonów świata.

Chociaż marka Vivo wycofuje się z Polski, co związane jest m.in. z patentowymi problemami całej grupy BBK, to u siebie chiński producent czuje się bardzo dobrze i wprowadza najnowszy, już czwarty model z fotograficznej serii X90 – czyli model Vivo X90s. Wcześniej producent zaprezentował też Vivo X90, X90 Pro i X90 Pro+.

Nowy Vivo X90s bardzo przypomina podstawowy model z serii. Smartfon ma wyprodukowany przez BOE, duży ekran OLED Q9 o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ (1260 × 2800) i odświeżaniu 120 Hz. Wyświetlacz osiąga jasność 1300 nitów i ma zapewniać aż 115% pokrycia gamutu DCI-P3.

Sercem nowego modelu jest układ Dimensity 9200+ i to jest najważniejsza zmiana. To najszybsza obecnie jednostka MediaTeka, która według części testów pokonuje nawet Snapdragona 8 Gen 2. Dimensity 9200+ wykonany jest w litografii 4 nm i ma maksymalne taktowanie najszybszego rdzenia Cortex-X3 do 3,35 GHz. Trzy szybkie Cortex-A715 osiągają z kolei 3 GHz. Za grafikę odpowiada układ Immortalis G715.

Vivo X90s otrzymał do tego 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i USB 3.2 Gen 1 typu C.

Sekcję foto tworzą aparaty: 50 Mpix (Sony IMX866, f/1,75, OIS), 12 Mpix (szerokokątny, f/2,0) oraz 12 Mpix (50 mm, portretowy, zoom 2x, f/1,98). Wszystko sygnowane jest marką ZEISS. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix (f/2,45). Pracę sekcji foto wspiera własny procesor obrazu V2 oraz technologia VCS Bionic Spectrum.

Vivo X90s powstał w kolorach czarnym, biały i zielonym. Jest też wersja czerwona, która ponownie ma skóropodobne wykończenie. Obudowa telefonu zapewnia odporność IP64, znalazły się na niej głośniki stereo.

Energia dostarczana jest przez akumulator o pojemności 4810 mAh z szybkim ładowaniem 120 W. Wszystkim dyryguje Android 13 z OriginOS 3.0.

W Chinach ceny za Vivo X90s nie są wygórowane – podstawowy model 8 + 256 GB wyceniony jest na 3999 juanów, czyli 2250 zł. W polskich realiach byłoby to trochę więcej, ale ani tego, ani innych Vivo już u nas nie zobaczymy.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Fone Arena