Vivo V23 5G już w marcu trafi do Polski. Telefon kameleon dla fanów selfie

Vivo V23 5G zmierza do Europy i wszystko wskazuje też na to, że wejdzie do Polski. To kolejna propozycja chińskiej marki dla entuzjastów selfie i 5G. Smartfon wyróżnia się także płaską obudową o zmiennej kolorystyce.

Polski oddział Vivo zapowiedział zbliżającą się europejską premierę smartfonu Vivo V23 5G. Wydarzenie będzie miało także naszą lokalną edycję w Warszawie, do czego dojdzie już 24 marca. Smartfon wejdzie więc na polski rynek.

Vivo V23 5G dla fanów selfie

Vivo V23 5G to kontynuacja pomysłu na smartfon, zapoczątkowana przez dobrze znany z naszego rynku model Vivo V21. Telefon wyróżnia się podwójnym aparatem przednim do zdjęć selfie – znajduje się tu główny moduł 50 Mpix (f/2,0), a także aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,3, 108 stopni). Ich uzupełnieniem są dwa, szeroko rozstawione podwójne flesze LED z regulowaną temperatura barwową, które mają jak najlepiej, w naturalny sposób doświetlać fotografowaną twarz. Producent zastosował także programowe tryby upiększania autoportretów i polepszania obrazu oraz algorytmy AI ułatwiające zrobienie dobrego selfie także w ciemności. Z tych funkcji można również skorzystać podczas rejestrowania wideo 4K w 30 kl./s, co ma pozwolić na nagrywanie vlogów i filmów do mediów społecznościowych.

Główna sekcja foto to już standardowe połączenie aparatów 64 Mpix ( f/1,9), 8 Mpix (szeroki kąt, f/2,2) i 2 Mpix (makro, f/2,2).

Vivo V23 5G został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,44 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Zapewnia wsparcie dla HDR10+.

Sercem Vivo V23 5G jest chipset MediaTek Dimensity 920 z modemem 5G, dostępne są dwie wersje pamięci: 8 GB + 128 GB i 12 GB + 256 GB. W specyfikacji znajdziemy także Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 oraz NFC z płatnościami zbliżeniowymi.

Baterię 4200 mAh można naładować z mocą 44 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką Vivo.

W wersji czarnej Stardust Black smartfon ma tylko 7,39 mm grubości, jest też wersja złoto-różowa Sunshine Gold o grubości 7,55 mm. W niej znalazła swoje zastosowanie warstwa Fluorite AG, która sprawia, że obudowa telefonu pod wpływem światła słonecznego zmienia kolor – od złotego do niebieskiego. Po zasłonięciu fragmentu obudowy można uzyskać dodatkowe efekty kolorystyczne (jak na filmie poniżej).

Vivo V23 5G jest obecnie sprzedawany na rynku indyjskim – w tamtejszym Amazonie można go kupić za kwotę od 26 990 rupii, czyli 1524 zł. Polska cena będzie nieco wyższa.

Źródło zdjęć: Vivo