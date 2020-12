Vivo V20 (2021) pojawia się w Geekbench

Vivo coraz odważniej pojawia się w Europie. Dlatego też ciekawi nas co chińska marka ma w planach. Jednym z takich planów jest Vivo V20 (2021)

Vivo to dla wielu Polaków dość tajemnicza marka. Jeden z największych światowych producentów był śladowo obecny w Europie. Marka należąca do BBK Electronics przyjęła strategie skupienia się na kluczowych rynkach azjatyckich: Chinach, Indiach oraz Indonezji. W mniejszym stopniu producent obecny był w innych krajach regionu. Pierwszym krajem Europy, którym zainteresował się Vivo była granicząca z Chinami Rosja. Kiedy jednak zarówno Oppo, jak i Realme pojawiły się w Unii Europejskiej to i Vivo zaczął działać. Jest to jednak działanie w stylu Vivo - bardzo ostrożne.

Może jednak zobaczymy modele z kolejnych półek cenowych i u nas? Jednym z takich smartfonów jest Vivo V20 (2021). Model pojawił się w bazie benchmarków Geekbench. Wiemy już, że klient otrzyma Snapdragona 675, 8 GB RAM oraz Androida 11. Taki właśnie smartfon przeszedł test Geekbench 5.2.5. Telefon zdobył 553 punkty w teście jednego rdzenia oraz 1765 punktów w teście wielu rdzeni. Jest jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek informacje o oczekiwanej premierze.

Źródło tekstu: nashville chatter classes