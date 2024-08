Vivo T3 Pro pojawia się w Geekbench

Kolejny smartfon Vivo pokazał swoje możliwości w teście Geekbench. Tym razem nadszedł czas na Vivo T3 Pro.

Vivo to prawdziwy mistrz pracowania nad całą gamą telefonów równocześnie. Czasami chiński producent naprawdę nie może się powstrzymać nad wypuszczeniem na rynek nowego telefonu. Wtedy Vivo pokazuje następcę poprzedniego urządzenia już po kilku miesiącach. W maju dla przykładu pojawił się Y200 Pro, a już niedługo nadejdzie Y300 Pro.

Vivo T3 Pro zmienia MediaTeka na Qualcomma

Teraz test Geekbench 6.3.0 przeszedł kolejny model Vivo. Jest to Vivo T3 Pro. Urządzenie zdobyło 1147 punktów w teście jednego rdzenia i 3117 punktów w teście wielu rdzeni. Jaki dokładnie telefon wykręcił taki wynik? Telefon na pewno ma układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. To zmiana producenta w stosunku do zeszłego roku. Wtedy był to MediaTek Dimenisty 7200. Test przeszedł smartfon z 8 GB RAM, jednak niewykluczone, że zobaczymy też inne warianty.

Wyświetlacz to AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Główny sensor tylnego aparatu ma 50 Mpix i jest autorstwa Sony. Akumulator będzie miał natomiast pojemność 5500 mAh. To wzrost z 4600 mAh rok temu. Nie wiemy kiedy dokładnie nowy telefon trafi na rynek, ale T2 Pro zrobił to we wrześniu 2023.

Zobacz: Vivo Y300 Pro szykuje naprawdę dużą baterię

Zobacz: Dwa nowe tanie Vivo tuż za rogiem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: vivo (V40 SE 5G)

Źródło tekstu: mysmartprice, wł