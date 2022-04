Vivo Pad z klawiaturą i rysikiem, czyli tablet prawie jak laptop

Tablet Vivo Pad to trzecia z dzisiejszych nowości marki Vivo, a zarazem pierwsze urządzenie tego typu w ofercie producenta. Vivo Pad zachęca dużym ekranem, niezłą specyfikacją oraz opcjonalnym dodatkiem klawiatury i rysika.

Firma Vivo pokazała dziś dwa ciekawe smartfony: rozkładany Vivo X Fold oraz siedmiocalowy model Vivo X Note – obydwa ze Snapdragonem 8 Gen 1. Trzecia z nowości, tablet Vivo Pad, to już reprezentant średniej klasy, ale o bardzo ciekawej specyfikacji i z fajnymi akcesoriami.

Vivo Pad wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 11 cali w rozdzielczości WQXGA (1600 x 2560, 16:10), z odświeżaniem obrazu 120 Hz i czułością dotyku 240 Hz. Można na nim wyświetlać treści HRD10+ i Dolby Vision.

Obudowa tabletu ma tylko 6,55 mm grubości, a do jej wykonania producent wykorzystał „aluminium klasy lotniczej”. Znalazło się na niej miejsce na 4 głośniki Dolby Atmos, które automatycznie dobierają moc dźwięku z prawego i lewego kanału w zależności od orientacji i ustawienia tabletu. Urządzenie waży 489 g.

Nad ekranem znalazł się aparat 8 Mpix do selfie i rozmów wideo 4K uzupełniony o czujnik 3D ToF. Z tyłu umieszczony jest za to podwójny aparat 13 Mpix (f2,2) i szerokokątny 8 Mpix (112°).

Sercem Vivo Pad jest chipset Snapdragon 870 (7 nm), a więc wydajny układ z jednym rdzeniem sięgającym bawet 3,2 GHz, trzema 2,42 GHz i czterema 1,8 GHz. Za grafikę odpowiada GPU Adreno 650. Pamięć RAM LPDDR4X dostępna jest tylko w jednym wariancie 8 GB, są też dwie opcje pamięci masowej UFS 3.1 – 128 GB lub 256 GB.

Łączność jest możliwa dzięki Wi-Fi 6 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, a także USB-C 3.2 Gen 1 o szybkości 5 Gbps, co pozwala na podłączenie zewnętrznego ekranu 4K. Nie ma złącza na karty SIM, nie zabrakło za to NFC, które jest wykorzystywane do łatwego parowania tabletu ze smartfonami Vivo, co pozwala na mirrorowanie ekranu i łatwą wymianę plików.

Tablet pracuje pod kontrolą Androida 11 z OriginOS HD, czyli nowym interfejsem Vivo dla dużych ekranów, zoptymalizowanym do pracy jak na komputerze.

Energię dostarcza akumulator 8040 mAh z ładowaniem 44 W.

Dodatkiem do Vivo Pada są akcesoria – etui z klawiaturą łączącą się przez złącze magnetyczne, o regulowanym kącie ustawienia do 155 stopni. Klawiatura ma 64 klawisze o skoku 1,3 mm, a do tego szklany touchpad o powierzchni 5736 mm². Dzięki takiemu połączeniu można korzystać z tabletu jak z małego laptopa.

Drugim dodatkiem jest wykonany z aluminium rysik z obsługą 4096 poziomów nacisku.

Vivo Pad wchodzi do przedsprzedaży w Chinach, w promocyjnej cenie 2299 juanów (1674 zł) za wersję 8/128 GB i 2899 juanów (1941 zł) za model 8/256 GB. Rysik kosztuje z kolei 349 juanów (233 zł), a klawiatura 599 juanów (401 zł). Nie wiadomo jeszcze, jakie są plany producenta na wprowadzenie tabletu na światowe rynki.

