TSMC będzie produkować układy w litografii 3 nm w USA

Tajwańczycy nie zwalniają tempa, a ich współpraca z Amerykanami się zacieśnia. Zakład TSMC powstający w USA ma oferować nie tylko litografie 5 nm.

"TSMC" to skrót, który powinien kojarzyć każdy fan nowych technologii. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited to lider na rynku produkcji układów scalonych. Oferuje on najnowsze i najbardziej dopracowane litografie. Klientami Tajwańczyków są tacy giganci jak Apple, AMD, Intel czy NVIDIA.

Produkcja układów w 5 nm w USA ruszy już w 2024 roku

Zachód już jakiś czas temu zauważył, jak bardzo jest uzależniony od produkcji w Chinach. Świetnym tego przykładem była pandemia COVID-19. Postanowiono z tym walczyć. Jednym z rozwiązań mają być zakłady produkcyjne TSMC mieszczące się w innych krajach niż Tajwan.

Chociaż Morris Chang, założyciel TSMC, nie kieruje już codzienną działalnością firmy to nadal bierze udział w jej rozwoju. Potwierdza to jego uczestnictwo w wydarzeniu APEC 2022 jako część delegacji z Tajwanu. Pytany był tam przez media o plany TSMC na przyszłość, zwłaszcza w przypadku zakładu powstającego w USA.

FAB wart 12 miliardów dolarów, który budowany jest w Phoenix (Arizona) ma zacząć od litografii 5 nm. Początek produkcji planowany jest na 2024 rok. Chang zdradził jednak, że zakład ten ma przejść dość szybką modernizację do nowszego procesu 3 nm, będącego najbardziej przełomową litografią Tajwańczyków.

Produkcja seryjna w 3 nm (znane jako N3) odbywa się już w TSMC w FABach na Tajwanie, z tej litografii korzystają układy Apple. Następnym krokiem ma być ulepszona litografia, czyli N3E.

Morris Chang zdradził, że wiele krajów jest zainteresowanych posiadaniem zakładów TSMC u siebie, ale nie jest to coś co firma aktualnie rozważa. Nic w tym dziwnego - to miliardowe inwestycje wiążące się z wieloletnią współpracą. Wymaga to odpowiedniej kadry, ale i stabilnej sytuacji polityczno-ekonomicznej.

Zobacz: Cougar próbuje zmienić rynek chłodzeń All in One

Zobacz: Chiny wyciągają kolejnego asa. Zachód może się zacząć niepokoić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Focus Taiwan