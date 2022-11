Cougar próbuje zmienić rynek chłodzeń All in One

Składasz nowy zestaw komputerowy? A może ulepszasz stary? W takim razie warto zainwestować w porządne chłodzenie CPU. A tak się składa, że Cougar pokazał ciekawy zestaw All in One, który ma być znacznie wydajniejszy od konkurencji.

Jeszcze kilkanaście lat temu większość komputerów pracowała z fabrycznymi układami chłodzenia. Osoby znające się na temacie sięgały po nieliczne coolery od firm trzecich, a najwięksi entuzjaści na własną rękę tworzyli układy LC. Często prowizoryczne, bazujące na częściach samochodowych czy pompkach akwariowych.

Cougar kusi nowym, lepszym designem radiatora

Obecnie każdy nieco wydajniejszy komputer korzysta z chłodzenia wieżowego lub gotowego zestawu chłodzenia cieczą. Te ostatnie mają przewagę wydajności i prostoty montażu. Jednak wygląda na to, że firma Cougar znalazła niespodziewaną rzecz wartą poprawy, która ma wpływać pozytywnie na wydajność.

Cougar Poseidon GT to nowa seria chłodzeń typu All in One. Użytkownik ma do wyboru dwa modele z aluminiową chłodnicą 360- lub 240-milimetrową. Niemiecko-tajwańska firma stawia jednak na inne ułożenie finów - nie są one zaokrąglone, a zakrzywione pod kątem 90°, co zwiększa powierzchnię oddawania ciepła.

Sama bloko-pompka jest dość standardowa. Ma miedzianą podstawę, pracuje z prędkością do 3200 RPM i wyposażono ją w podświetlenie ARGB LED z efektem nieskończoności oraz z ruchomym pierścieniem.

Zastosowane wentylatory to Cougar MHP120, czyli 120-milimetrowe jednostki pracujące w zakresie od 200 do 2000 RPM przy wydajności do 82,48 CFM, ciśnieniu do 4,24 mmH2O i kulturze pracy do 34,5 dB(A).

Chłodzenia Cougar Poseidon GT są kompatybilne z nowszymi i starszymi procesorami. Mowa więc o gniazdach Intel LGA 1700, 1200, 115x, 1366, 2011(-3) i 2066 oraz AMD AM5, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2, FM1, TR4 i TRX4. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale powinien być to średni segment cenowy.

Źródło zdjęć: Cougar

Źródło tekstu: oprac. własne