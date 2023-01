TicWatch Pro 5 z najszybszym układem dla zegarków. Premiera już wkrótce

Firma Mobvoi już wkrótce przypomni się z nowym zegarkiem TicWatch Pro 5 z Wear OS. Zapowiada się bardzo ciekawie – urządzenie będzie wykorzystywać najnowszym zegarkowy układ firmy Qualcomm.

W ostatnich miesiącach o firmie Mobvoi, producencie zegarków TicWatch, zrobiło się trochę ciszej, a firma nie miała wielkich premier. Takie wydarzenie jednak nadciąga – będzie to debiut smartwatcha TicWatch Pro 5, czyli następcy serii TicWatch Pro 3. A co z modelem Pro 4? Jak wielu producentów z Chin, Mobvoi pomija tę cyfrę jako pechową.

TicWatch Pro 5 zapowiada się całkiem interesująco. Jak wynika z grafiki ujawnionej przez Mobvoi, jak również nieoficjalnego rendera, nowy zegarek sylwetką będzie przypominał poprzednie modele, choć odróżni go bezel z charakterystycznym nacięciem.

Najciekawszą zapowiedzią, która wiąże się z premierą TicWatcha Pro 5, jest to, że zegarek będzie wykorzystywał Snapdragona W5 Gen 1 lub nawet jego wariant W5 Gen 1+. Te dwa nowe układy dla elektroniki noszonej zostały zaprezentowane w połowie 2022 roku, jednak jak dotąd nie doczekały się masowego wykorzystania na rynku. To jednak kwestia czasu, bo nowe jednostki mogą dać kolejną nadzieję na przyszłość zegarków z Wear OS.

Co najważniejsze, układy Qualcomm W5 Gen 1 i W5 Gen 1+ wykonane zostały w procesie litograficznym 4 nm. To duża różnica technologiczna – stosowana w starszej generacji zegarków Mobvoi seria Wear 4100 wykorzystuje przestarzałą architekturę 12 nm. Dzięki W5 Gen 1 zegarki mają być dwa razy szybsze i zapewnią o 50% dłuższy czas pracy – a wszystko przy rozmiarach układu zredukowanych o 30%. Za czas pracy odpowiadają dwa koprocesory: Cortex M55, optymalizujący działanie procesów w tle, a także koprocesor AON, zarządzający wyświetlaniem treści w trybie Always on.

Konieczność częstego ładowania to największy mankament zegarków Wear OS, a testowane przez nas urządzenia z serii TicWatch Pro 3 wytrzymywały na baterii maksymalnie 3 dni. Gdyby teraz ten czas wydłużył się do 6-7 dni, zachęta do kupna byłaby większa.

Z zapowiedzi wynika także, że TicWatch Pro 5 zadebiutuje wraz z systemem Wear OS 3, który jest już od jakiegoś czasu znany z rynku, ale dotąd dostępny był w wersji Samsunga, a także pojawia się jako aktualizacja dla starszych modeli. Jednak dopiero nowy TicWatch Pro 5 z W5 Gen 1 może wyciągnąć z tego systemu pełnię możliwości, związaną z wydajnością i czasem pracy.

Premiera TicWatcha Pro 5 odbędzie się najprawdopodobniej podczas targów MWC, które rozpoczynają się pod koniec lutego.

