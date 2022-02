TCL na MWC 2022 pokazuje pięć nowych smartfonów

Firma TCL przywiozła na barcelońskie targi Mobile World Congress pięć nowych smartfonów w przystępnych cenach. To kolejni przedstawiciele serii TCL 30, zapoczątkowanej na CES 2022 w Las Vegas.

Rozszerzenie serii TCL 30 pokazuje nasze zaangażowanie w demokratyzację technologii, dzięki czemu więcej osób ma dostęp do niezawodnych, wydajnych, innowacyjnych smartfonów. Portfolio serii TCL 30 to nasz sposób na zapewnienie konsumentom na całym świecie swobody prezentowania swojego unikalnego stylu dzięki bogatym w funkcje technologiom i połączonym doświadczeniom, inspirując ich do czerpania jak najwięcej z życia.