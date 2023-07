Tani tablet Realme Pad 2 4G już niedługo. Wiemy całkiem sporo

Realme szykuje nowy tani tablet. Już po specyfikacji widać, że naprawdę taki będzie. Co wiemy o tablecie Realme Pad 2 4G?

Realme szykuje kolejny tablet. Jak na markę przystało, ma być tanio. W świecie tabletów często oznacza to używanie zalegających w magazynach podzespołów. Tablety są bowiem przez producentów zwykle traktowane po macoszemu. Nic dziwnego, to rynek o wiele mniejszy niż segment smartfonów.

Realme Pad 2 4G już niedługo. Będzie warto?

Realme Pad 2 4G będzie zatem miał MediaTeka Helio G99. Do kompletu dostaniemy 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Pojedynczy aparat główny to 20 Mpix, natomiast akumulator będzie miał 8360 mAh. O ile akumulator jest zdecydowanie z niższej półki to trzeba zaznaczyć, że mogło być jeszcze bardziej budżetowo. W przypadku tabletu Realme Pad Mini sercem urządzenia był tablet firmy Unisoc.

Niestety nie wiemy jeszcze zbyt wiele o wyświetlaczu, poza tym, że na pewno będzie to LCD. Tak samo tajemnicą jest cena, chociaż już po specyfikacji widać, że będzie tanio. Najprawdopodobniej do premiery dojdzie na przełomie sierpnia i września.

Nowy tablet będzie miał Androida 13. I zapewne nie dostanie żadnej aktualizacji. Zwykły Realme Pad wyszedł z Androidem 11 i nigdy nie dostał Androida 12.

