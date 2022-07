Realme Pad X wyszedł z Chin z łącznością 5G i nową funkcją połączeń wideo

Dziś firma Realme zaprezentowała nie tylko zegarek Realme Watch 3, ale także tablet Realme Pad X z funkcją połączeń 5G. Dodatek stanowi nowa funkcja Limelight, zapewniająca większy komfort w połączeniach wideo.

Realme Pad X nie jest całkowitą nowością, bo już w maju firma zaprezentowała ten tablet w wersji skierowanej na rynek chiński. Teraz urządzenie w bogatszej wersji wkracza do Indii, a po nich powinno dotrzeć w inne regiony świata.

Pokazany dziś Realme Pad X ma w większości taką samą specyfikację, jak wersja chińska, w której jednak zabrakło istotnej rzeczy. Mimo wykorzystania układu Snapdragon 695 tablet nie oferował obsługi kart SIM i połączeń 5G. Taka funkcja znalazła się natomiast w nowym wariancie.

Modem 5G może być wykorzystany nie tylko do zwykłego przeglądania internetu. W Realme Padzie X z 5G debiutuje nowa funkcja Limelight pozwalająca na komfortowe prowadzenie rozmów wideo w komunikatorach Google Duo, Googe Meet i Zoom. Rozwiązanie to wykorzystuje przednią kamerę 8 Mpix (f/2,2) o kacie widzenia 105° i funkcję inteligentnego śledzenia rozmówcy, by zawsze był w kadrze, gdy się w nim porusza (np. przemieszcza w trakcie prezentacji). Algorytmy AI optymalizują także pracę obiektywu, by zapewnić płynne, pozbawione drgań przejścia. Limelight może śledzić ruchy nawet 5 osób w kadrze i dba o to, by zawsze były one widoczne na ekranie. Jest to funkcja przypominająca Centrum uwagi w Apple iPadach.

Rozmowy wideo prowadzone są z wykorzystaniem ekranu IPS o przekątnej 10,95 cala, rozdzielczości WUXGA+ (2000 x 1200) i jasności 450 nitów. Komfort połączeń zwiększa także obecność czterech głośników w układzie stereo z Hi-Res Audio i Dolby Atmos.

Powstały dwa warianty pamięci RAM i UFS – 4/64 GB i 6/128 GB. Można też dołożyć kartę microSD 512 GB. Tablet wyposażony jest w akumulator 8340 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Z tyłu znalazł się aparat 13 Mpix z trybem rozpoznawania tekstu ze skanowanych dokumentów.

Wszystkim dyryguje Android 11 z interfejsem Realme UI 3.0 for Pad. Zostały w nim wprowadzone ułatwienia, dzięki którym korzystanie z tabletu przypomina pracę na komputerze. Funkcja Multi-Screen pozwala na wyświetlanie na Realme Padzie X zawartości ekranu smartfonu i łatwego kopiowania między urządzeniami tekstu i plików.

Realme Pad X wchodzi do sprzedaży w Indiach w cenach 19 999 rupii (tylko Wi-Fi) i 25 999 rupii (5G, 4/64 GB) i 27 999 rupii (5G, 6/128 GB), co oznacza odpowiednio 1168 zł, 1518 zł i 1635 zł. Do tego można jeszcze dokupić akcesoria: rysik i klawiaturę Smart Keyboard.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: GSM Arena, Fone Arena