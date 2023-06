Sony szykuje potwora. Xperia Pro-I II ma mieć dwa 1-calowe czujniki

Pojawiły się nowe doniesienia na temat smartfonu Sony Xperia Pro-I II (Mark II). Na Weibo.com opublikowano rendery pokazujące wygląd nadchodzącego urządzenia.

Firma Sony jesienią 2021 roku zaprezentowała smartfon Xperia Pro-I. Czas więc najwyższy na następcę tego urządzenia, czyli Xperię Pro-I II. Właśnie pojawiły się kolejne doniesienia na temat tego telefonu, w postaci renderów pokazujących jego wygląd oraz sugerujących możliwą specyfikację tylnego zestawu fotograficznego.

Na tylnym panelu widoczne są dwa duże obiektywy, co doprowadziło do spekulacji, że mogą się pod nimi znajdować dwie matryce o rozmiarze 1 cal. W poprzedniku znalazł się jeden czujnik tego typu, w głównym aparacie. Wcześniej pojawiły się informacje, że główny aparat w nowej Xperii będzie miał obiektyw o zmiennej przysłonie w zakresie od f/1.2 do f/4.0.

To jednak nie wszystko. Plotka głosi, że w pewnym momencie w przyszłości pojawi się smartfon Sony wyposażony w dwuwarstwowy tranzystorowy czujnik pikselowy, który będzie jeszcze większy niż typ 1,0". Nie jest jednak jasne, czy zostanie on zastosowany w Xperii Pro-I II.

Powyższe informacje należy oczywiście traktować jako plotkę. Jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się, gdy Sony zaprezentuje nowy smartfon.

