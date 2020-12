Sony Xperia Pro, czyli smartfon z HDMI

Już niedługo w USA pojawi się bardzo ciekawy smartfon. Sony Xperia Pro będzie należeć do niewielkiego grona smartfonów oferujących łączność HDMI.

W przypadku takich producentów jak Xiaomi i Samsung czasami naprawdę trudno zorientować się w ich ofercie. Szczególnie jeśli chodzi o modele z niższej i średniej półki. Na ich tle Sony jawi się jak wybawienie. To nawet nie kwestia tego, że Japończycy wydają smartfonów mało, ale Sony ma bardzo jasną numerację. Xperia 1 to większy flagowiec, 5 to mniejszy flagowiec, 10 to średniak, a L to budżetowiec. Jasne i logiczne. W przyszłym roku Sony zamierza jednak rozbudować to zestawienie o model Compact, który będzie superśredniakiem, czyli czymś podobnym do tegorocznego LG Velvet.

Najpierw jednak w USA ukaże się model Sony Xperia Pro 5G, który jak sama nazwa mówi będzie przeznaczony dla profesjonalistów. Smartfon będzie bardziej wytrzymały, miał 512 GB pamięci wbudowanej i do tego łączność kablem HDMI. Ta ostatnia cecha jest niesłychanie rzadka wśród smartfonów. Nie będzie to jednak tani model. Reszta specyfikacji to właściwie Sony Xperia 1 II. Ona kosztowała 1200 dolarów, więc tutaj będzie minimum 1300 dolarów.

Źródło tekstu: phonearena