Sony zaprasza na premierę smartfonu Xperia 5 V

Firmie Sony brakuje do tegorocznego kompletu smartfonów Xperii 5 V, czyli tańszej i mniejszej wersji flagowca. Urządzenie to oficjalnie ujrzy światło dzienne już w przyszłym tygodniu.

W 2023 roku firma Sony zaprezentowała do tej pory dwa smartfony. To flagowa Xperia 1 V oraz średniopółkowa Xperia 10 V. Oba urządzenia trafiły w ręce redaktorów TELEPOLIS.PL, dzięki czemu mogliśmy je sprawdzić w codziennym użytkowaniu. Linki do recenzji poniżej.

Sony Xperia 5 V nadchodzi

Sony ujawniło właśnie datę premiery swojego kolejnego tegorocznego smartfonu, czyli modelu Xperia 5 V. Urządzenie zostanie zaprezentowane dokładnie za tydzień, 1 września 2023 roku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:00 polskiego czasu.

Co wiemy o Xperii 5 V?

Xperia 5 V będzie drugim flagowcem firmy Sony na 2023 rok. Podobnie jak Xperia 1 V, smartfon będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który pracuje również we wnętrzu jednych z najlepszych telefonów z Androidem.

Fotograficzne zaplecze nowej Xperii będą stanowić dwa aparaty z tyłu i jeden z przodu. Oczekuje się, że Sony całkowicie porzuci teleobiektyw i pozostanie przy kombinacji jednostki głównej i ultraszerokokątnej. Czy tak się stanie, dowiemy się już niedługo. Za tydzień powinniśmy poznać pełną specyfikację urządzenia.

