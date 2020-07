Słuchawki OnePlus Buds też pojawią się 21 lipca

Już wcześniej informowaliśmy, że w lipcu zobaczymy najpewniej nie tylko OnePlusa Nord, ale także słuchawki. Oba urządzenia pojawią się tego samego dnia.

OnePlus w tym miesiącu pokaże aż dwie nowości. Marka utożsamiana kiedyś z zabójcami flagowców przestała je robić, a jej modele niczym nie różnią się już od flagowców. Nawet ceną. Jednocześnie 21 lipca w końcu pojawi się wyczekiwany od dawna średniopółkowy OnePlus. Ten sam, który miał nigdy nie powstać. Nie będzie jednak sam. Najprawdopodobniej będą mu towarzyszyły słuchawki OnePlus Buds. Zgodnie z zapowiedziami mają one być prawdziwie bezprzewodowe. Poprzednie słuchawki nie miały co prawda kabla, który łączyłby je z telefonem, ale same były nim połączone.Nowe słuchawki będą najpewniej garściami czerpały z słuchawek Oppo Enco. To jednak nie zaskakuje, zarówno Oppo, jak i OnePlus należą do BBK Elektronics i często wymieniają się doświadczeniem.

Teraz nadchodzące słuchawki pojawiły się już jako wzmianka na stronie indyjskiego Amazonu. Wcześniej pojawił się tam OnePlus Nord. Chińczycy postanowili jednak też bardziej oficjalnie zasugerować co jeszcze pokażą 21 lipca. Zrobili to za pośrednictwem Twittera.

