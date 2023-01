Promocja Samsung: kup tablet i odzyskaj do 800 zł

Opłaca się teraz kupić tablet firmy Samsung. Decydując się na jeden z czterech promowanych modeli Galaxy Tab, można odzyskać nawet 800 zł w formie przelewu na konto.

Samsung przygotował kolejną promocję typu Cashback. Jej "bohaterami" są cztery tablety Koreańczyków. Kupując któryś z nich, można odzyskać kilka stówek:

800 zł za zakup Galaxy Tab S8 Ultra,

za zakup Galaxy Tab S8 Ultra, 700 zł za zakup Galaxy Tab S8+,

za zakup Galaxy Tab S8+, 600 zł za zakup Galaxy Tab S8 lub Galaxy Tab S7 FE.

Jak skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w promocji Samsung Cashback, należy przede wszystkim kupić któryś z wymienionych wyżej tabletów u partnera handlowego koreańskiego producenta. Ich listę można znaleźć w regulaminie. Promowany będzie zakup dokonany w dniach od 16 do 29 stycznia 2023 roku.

Nowo zakupione urządzenie trzeba aktywować do 5 lutego 2023 roku, uruchamiając je na terytorium Polski wraz z dostępem do Internetu. Kolejny krok to zalogowania się w aplikacji Samsung Members na nowym tablecie i wypełnienie formularza rejestracyjnego do 12 lutego tego roku oraz dołączenie do niego dowodu zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 21 dni powinniśmy otrzymać przelew na konto na kwotę 800 zł, 700 zł lub 600 zł. Ta ostatnia zależy od tego, który model tabletu kupimy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie promocji oraz w regulaminie.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung