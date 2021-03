Samsung porzuci Tizena? Nowe smartwatche mogą dostać WearOS

Choć wbrew pierwotnym planom system Tizen nigdy nie zwojował rynku smartfonów, jest kilka obszarów, gdzie przyjął się bardzo dobrze. Jednym z nich okazały się smartwatche. Już od kilku lat zegarki Koreańczyków korzystają wyłącznie z autorskiego systemu i cieszą się przy tym całkiem dużą popularnością.

Wiele wskazuje jednak na to, że wkrótce może się to zmienić. W sieci pojawia się coraz więcej plotek sugerujących, że nowe smartwatche producenta mają zastąpić Tizena systemem Wear OS. Co więcej, pogłoskom tym towarzyszą całkiem wiarygodne dowody w postaci odniesień do nowych zegarków w m.in. w kodzie źródłowym kernela Samsunga Galaxy S20 oraz aplikacji Galaxy Wearable.

So when I found the Buds 2 leak, I found a few things about upcoming Galaxy Watches.



There's a new plugin codename "water." I believe "water" is the Samsung wearable/WearOS compatibility layer. It mentions "merlot," which I believe is the chipset for "wise" and "fresh"...



