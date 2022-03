Samsung patentuje smartfon z przezroczystym ekranem

Samsung ma patent na smartfon z rozwijanym, przezroczystym wyświetlaczem. Tak mógłby wyglądać Galaxy Z Slide.

Serwis LetsGoDigital dotarł do dokumentacji patentowej, opublikowanej 10 marca 2022 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO, World Intellectual Property Organization), dotyczącej smartfonu z rozsuwanym i przezroczystym wyświetlaczem. Samsung złożył wniosek patentowy w lipcu 2021 roku.

Licząca 97 stron dokumentacja patentowa opisuje smartfon Samsung Galaxy, w którym można zwiększyć szerokość wyświetlacza, dzięki czemu zyskujemy większą powierzchnię do pracy czy korzystania z multimediów. Na zmiany wielkości ekranu automatycznie reaguje interfejs systemowy, dostosowując się do potrzeb użytkownika. To jednak nie wszystko.

Wyświetlacz smartfonu można rozciągnąć (rozwinąć) poza obudowę urządzenia, a także wygiąć do przodu. Otrzymamy wtedy coś na kształt mini laptopa, jak na przykład w przypadku smartfonu Galaxy Z Fold3, ale w inny sposób. Ekran oczywiście można obsługiwać za pomocą rysika S Pen.

Dokumentacja patentowa pokazuje, że wysuwana część wyświetlacza jest przezroczysta. Aby to umożliwić, zastosowane mają tu być płyty polaryzacyjne. Dzięki nim można regulować stopień przezroczystości, od całkowicie półprzezroczystego do częściowo półprzezroczystego, w zależności od potrzeb. Na przykład gdy użytkownik zechce zrobić zdjęcie, wyświetlacz stanie się przezroczysty, dzięki czemu aparat będzie mógł widzieć przez niego. Można również zastosować filtr: na przykład ultrafioletowy, neutralny czy polaryzacyjny.

Zestaw fotograficzny Samsunga Galaxy Z Slide to kilka aparatów umieszczonych pod wyświetlaczem. Mowa jest między innymi o aparacie szerokokątnym i teleobiektywie. Jest też dioda podczerwieni do pomiaru odległości od fotografowanych obiektów. Pod powierzchnią wyświetlacza jest też przedni aparat do selfie i połączeń wideo. Opcja to obrotowy aparat, który można skierować zarówno do przodu, jak i do tyłu.

Możliwości, jakie daje przezroczysty wyświetlacz, jest oczywiście więcej. Można na przykład umieścić urządzenie na dokumencie lub książce, która jest następnie skanowana przez aparat, a tłumaczenie jest wyświetlane na przezroczystej części ekranu.

