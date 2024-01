Do Galaxy S24 przyda się odpowiedni powerbank. Samsung taki pokazał

Samsung zaprezentował nowy powerbank, który przyda się na przykład do naładowania baterii w smartfonie z najnowszej serii Galaxy S24. Urządzenie ma pojemność 20000 mAh oraz maksymalną moc na wyjściu rzędu 45 W.

Najnowszy powerbank Samsunga to eleganckie, choć duże urządzenie, mierzące 148 x 70 x 15,6 mm. Korpus ma beżowe wykończenie z zakrzywionymi liniami i miękkimi krawędziami, które zapewniają wygodny chwyt. Powerbank został wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu z certyfikatem UL. Oznacza to, że obudowa zawiera co najmniej 20% materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego.

Samsung 45W Dual USB-C Power Bank ma pojemność 20000 mAh oraz umożliwia ładowanie pojedynczego urządzenie z mocą do 45 W. Na wyposażeniu są aż trzy porty USB-C, jednak przy wykorzystaniu ich jednocześnie, moc ładowania w każdym z nich będzie znacznie niższa. W komplecie z powerbankiem mamy dostać przewód USB-C o długości około 20 cm.

Nowy powerbank Samsunga jest kompatybilny z różnymi urządzeniami zasilanymi przez USB-C, takimi jak telefony komórkowe, tablety czy słuchawki.

Dostępność i cena

Nowy powerbank firmy Samsung pojawił się w ofercie brytyjskiego sklepu MobileFun, choć do opisu dodano tam nieprawidłowych zdjęć (nie zgadza się na przykład pojemność). Cena urządzenia wynosi tam 59,99 funta (308 zł). Na razie nie mamy więcej informacji na temat dostępności powerbanka na innych rynkach, w tym w Polsce.

Zobacz: Zimowa baza Galaxy. Samsung kusi, do zgarnięcia jest Galaxy S24 Ultra

Zobacz: Masz samsunga? Sprawdź, czy dostaniesz Galaxy AI

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Roland Quandt / X

Źródło tekstu: Samsung, Roland Quandt / X