Samsung idzie nam na rękę. Spore zmiany w aplikacji Aparat w One UI 7

W sieci właśnie pojawiło się nagranie pokazujące nową wersję One UI 7, nakładki Samsunga na Androida. Można na nim obejrzeć, jak funkcjonuje nowa wersja aplikacji Aparat, która wprowadza spore zmiany.

Lepsza obsługa aplikacji Aparat jedną ręką

Samsung przeprowadził ostatnio konferencję deweloperską, w której pokazał zmiany w One UI 7. Jedną z największych z nich jest nowa aplikacja Aparat.

Najbardziej zauważalną zmianą jest umieszczenie paska ustawień na samym dole tuż nad przyciskiem do robienia zdjęć. W ten sposób trzymając telefon jedną ręką unikniemy niepotrzebnej gimnastyki, aby zmienić proporcje zdjęcia, włączyć lampę błyskową, tryb rejestrowania obrazu i inne parametry kamery. Ponadto menu ustawień jest teraz tzw. karuzelą, czyli można tutaj przewijać w lewo i prawo by uzyskać dostęp do rozmaitych opcji, co również ułatwi wykonywanie zdjęć jedną ręką.

One UI 7 ma ukazać się na początku 2025 roku, a tutaj znajdziesz listę kompatybilnych telefonów Samsung. Nie ma 100% gwarancji, że dokładnie w tej formie pojawią się te zmiany, ale patrząc na prezentację raczej można wywnioskować, że nowa funkcjonalność wyglądała na gotową i bliską ukończenia.

