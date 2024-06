Samsung Galaxy Z Fold6 i Z Flip6 wdzięczą się w nowych etui

Już 10 lipca w Paryżu poznamy nowości Samsunga. Choć poznamy, to za dużo powiedziane, biorąc pod uwagę skalę wycieków na temat nowego sprzętu Koreańczyków. Dziś do sieci trafiły rendery telefonów w nowych etui. Wyglądają szykownie.

Ten Fold faktycznie będzie różowy

Grafiki przedstawiające portfolio etui na nowe składaki Samsunga to z jednej strony przegląd akcesoriów, a z drugiej kolejne już potwierdzenie nowych wariantów kolorystycznych. Taki Fold6 będzie dostępny w kolorze grafitowym, ciemnym granacie i różu. Z kolei etui Flipa6 odsłaniają kolor żółty, błękit i grafit. Nie mamy też wątpliwości co do zewnętrznego ekranu Flipów — nie wypełni on całej klapki, jak udało się to uzyskać w najnowszej Motoroli Razr 50 Ultra.

Na ujawnionych przez Evana Blassa zdjęciach można zobaczyć modele dobrze znane z poprzednich lat jak etui dla Galaxy Z Fold 6 z miejscem na S Pen oraz wersję z paskiem i podpórką. Ponadto pojawia się wariant z ekoskóry, który nawiązuje do faktury skóry widocznej w starszych etui Samsunga.

Jeśli chodzi o Galaxy Z Flip 6, wśród nowych etui znajdą się m.in. kolorowe wersje silikonowego etui z pierścieniem, który pozwala na łatwiejszy chwyt telefonu. Podobnie jak etui z wkładanymi pod pokrywę grafikami, mocno nawiązują one do modeli z zeszłego roku.

Prezentacja nowości Samsunga planowana jest na 10 lipca w Paryżu. Spodziewajcie się dużej porcji materiałów tekstowych i wideo na łamach Telepolis.pl. Już teraz natomiast można uzyskać rabaty na nowy sprzęt, o czym pisaliśmy tutaj.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Evan Blass

Źródło tekstu: 9to5Google, oprac. wł