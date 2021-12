Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 dostają OneUI 4.0

Modele Samsung Galaxy Z Flip3 i Z Fold3 otrzymują aktualizacje swoich nakładek One UI. W przypadku jednego z tych telefonów nakładka towarzyszy Androidowi 12, w przypadku drugiego - 11.

Co łączy Serbię i Koreę Południową? Na pierwszy rzut oka niewiele. No chyba, że komuś chodzi o to, że oba kraje są słynne z powodu konkretnych gatunków muzycznych wywodzących się z nich. Pierwsza - z Turbofolku, druga - z K-Popu. Tym razem jednak oba państwa połączył Samsung. W pierwszym z nich zadebiutowała stabilna wersja One UI 4.0 dla składanego modelu Samsung Galaxy Z Flip3.

W ojczyźnie Samsunga pojawiła się natomiast analogiczna stabilna wersja dla Samsunga Galaxy Z Fold3. Oczywiście oba modele składanych telefonów uzyskały też grudniowe poprawki bezpieczeństwa. W przypadku Serbii uaktualnienie ma numer F711BXXU2BUKM. Nowa wersja nakładki dla Flipa towarzyszy Androidowi 12. Pozostałe kraje świata powinny uzyskać aktualizacje oprogramowania już niedługo. Nowe wersje nakładki Samsunga już wcześniej były dostępne w wersji beta, teraz jednak nadszedł czas na wariant stabilny. Samsung coraz większy nacisk stawia na smartfony z elastycznym wyświetlaczem - w przyszłym roku powinniśmy się ich spodziewać jeszcze więcej.

