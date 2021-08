Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip2 - nie uwierzycie, ile mają kosztować!

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już za kilka dni - konkretnie 11 sierpnia - zobaczymy nowe składane smartfony Samsunga. Modele Galaxy Z Fold3 i Z Flip2 w ciągu ostatnich miesięcy często pojawiały się w przeciekach, w związku z czym wiemy już na ich temat bardzo dużo. Prawdziwej bomby doczekaliśmy się jednak dopiero teraz, na ostatniej prostej. Dzięki Evanowi Blassowi poznaliśmy europejskie ceny urządzeń, które okazują się być zaskakująco rozsądne.

Oczywiście "zaskakująco rozsądne" jak na realia składanych smartfonów, bo tak ogólnie cena 1899 euro (ok. 8650 zł) za Samsung Galaxy Z Fold3 w wersji 256 GB (prawdopodobnie - przeciek nie podaje jednoznacznie pojemności) niska nie jest. 1999 euro (ok. 9100 zł) za wersję 512 GB tym bardziej. Warto jednak pamiętać, że jego poprzednik - Samsung Galaxy Z Fold2 - w podstawowej wersji kosztował o 100 euro więcej.

Remember that pricing is almost never a direct conversion across markets and currencies. https://t.co/MLvLUynwjG pic.twitter.com/fdbRvnySu6