Samsung: dział mobilny prezentuje wyniki za drugi kwartał 2021

Samsung to największy gracz na rynku smartfonów i jednocześnie gigant działający w prawie każdym sektorze rynkowym. Czebol Samsunga działa bowiem np. w przemyśle stoczniowym, w branży ubezpieczeń czy medycznej. Nic dziwnego, że olbrzym odpowiada za 17% gospodarki całej Korei Południowej. Teraz dział mobilny Samsung Electronics (czyli jednej z wielu mniejszych firm składających się na imperium czebolu) ogłosił swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał. Okazało się, że dział mobilny zanotował przychody w wysokości 22,67 biliona koreańskich wonów. To około 75,7 miliarda złotych. To co prawda wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego, ale spadek w porównaniu do pierwszego kwartału 2021. Rok temu dział mobilny miał bowiem przychody w wysokości 20,75 bilionów wonów, a w Q1 2021 - 29,21 biliona wonów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że zeszły rok był mocno specyficzny, jeśli chodzi o sprzedaż. Tak to ujmijmy.

W drugim kwartale 2021 dział mobilny odnotował zyski wynoszące 3,24 biliona wonów. To około 10,8 miliarda złotych. To duży wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego - wtedy było to bowiem 1,95 biliona wonów. Mamy jednak do czynienia ze spadkiem w stosunku do pierwszego kwartału 2021. Wtedy zyski wynosiły 4,39 biliona wonów.

