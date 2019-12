Samsung Galaxy Xcover Pro zadebiutuje w Europie

Do Europy zawita kolejny przedstawiciel wzmocnionej serii Samsunga. Model Samsung Galaxy Xcover Pro przeszedł już certyfikację Wi-Fi Alliance.

Do Europy dotrze telefon o numerze kodowym SM-G715FN. Czego możemy się spodziewać po nadchodzącym urządzeniu? Będzie ono mieć 4 GB RAM i będzie zasilany Exynosem 9611. Smartfon zostanie wydany z Androidem 10 na pokładzie.

Będzie to urządzenie ze średniej półki, człon Pro w nazwie będzie się odnosić do tego, że telefon będzie przeznaczone do pracy w wymagających warunkach. Nie ma co zatem spodziewać się wysokiej klasy podzespołów.

Źródło tekstu: Wi-Fi Alliance, wł