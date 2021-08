Samsung Galaxy Watch4 dostał aplikację WalkieTalkie

Najnowsze zegarki Samsunga z serii Galaxy Watch4 otrzymują aplikację WalkieTalkie, która umożliwia rozmawianie z przyjaciółmi bez konieczności dzwonienia do nich. To odpowiednik funkcji naciśnij i mów, znanej z zegarków Apple'a.

W sklepie Google Play pojawiła się aplikacja WalkieTalkie, którą można pobrać na najnowsze zegarki Samsunga, modele Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic. Urządzenia te pracują pod kontrolą systemu Wear OS i obecnie tylko one mogą skorzystać z nowej funkcji. Ta jest podobna do rozwiązania firmy Apple, której zegarki mają funkcję "naciśnij i mów". Pozwala ona nawiązać połączenie głosowe między użytkownikami smartwatchy spod znaku nadgryzionego jabłka, bez konieczności dzwonienia do siebie.

Aplikacja WalkieTalkie to ekskluzywna aplikacja Galaxy Watch, która pozwala dwóm lub większej liczbie użytkowników na prowadzenie natychmiastowych rozmów, tak jak gdyby używali walkie-talkie. Utwórz natychmiastowy kanał Walkie-Talkie w Galaxy Watch i ciesz się natychmiastowymi rozmowami ze znajomymi, współpracownikami lub członkami rodziny, którzy znajdują się w Kontaktach i używają zegarka.

– informuje opis aplikacji w sklepie Google Play

Aby korzystać z nowej funkcji, trzeba się zalogować na swoje konto Samsung na smartfonie sparowanym z zegarkiem. Producent zaleca również, by pierwsze uruchomienie i użycie aplikacji nastąpiło na smartwatchu sparowanym z telefonem. Narzędzie to pozwala tworzyć kanały do rozmowy, łączyć się z zegarkiem pobliskiego znajomego i rozmawiać, naciskając duży przycisk mikrofonu na środku ekranu. Jest jeden warunek – znajomy też musi mieć zegarek z serii Galaxy Watch4 z tą funkcją.

Dobrze by było, gdyby Samsung nie zapomniał o użytkownikach starszych zegarków Galaxy i im także udostępnił tę funkcję. Wtedy możliwości skorzystania z niej by się znacząco zwiększyły.

