Samsung pozwoli na samodzielną naprawę urządzeń Galaxy. W USA

Samsung wkrótce ruszy w USA z programem samodzielnej naprawy swoich smartfonów i tabletów Galaxy. Partnerem programu jest serwis iFixit.

Amerykański oddział Samsunga ogłosił wczoraj (31 marca 2022 roku) wprowadzenie przygotowanego wspólnie z iFixit programu, w ramach którego użytkownicy smartfonów i tabletów Galaxy będą je mogli naprawić samodzielnie. Od lata tego roku ma to dotyczyć urządzeń z serii Galaxy S20, Galaxy S21 i Galaxy Tab S7+, ale są plany na dodanie kolejnych modeli w przyszłości. Obecnie nie wiadomo, czy program zostanie rozszerzony na inne kraje.

Zobacz: Paradoks samsunga: tak nudny, że aż genialny

Zobacz: Samsung Galaxy XCover Pro 2 – rendery ujawniają wygląd nowego twardziela

Na początek właściciele urządzeń Galaxy będą mogli wymienić zespoły wyświetlaczy, tylną szybę i porty ładowania, a także zwrócić zużyte części do Samsunga w celu ich recyklingu. W komunikacie Samsunga nie ma informacji o wymianie baterii, jednak dyrektor generalny Samsung US potwierdził, że zespoły wyświetlaczy są z nimi połączone. Czyli wymiana ekranu oznacza również wymianę akumulatora. W przyszłości zakres możliwych napraw ma się zwiększyć. Szczegóły na temat programu samonaprawy mają zostać ujawnione, gdy będzie on gotowy do startu.

W firmie Samsung tworzymy dla konsumentów więcej sposobów na przedłużenie żywotności naszych produktów dzięki najwyższej jakości usługom wsparcia. Dostępność samonaprawy zapewni naszym konsumentom wygodę i więcej opcji zrównoważonych rozwiązań.

– powiedział Ramon Gregory, starszy wiceprezes ds. obsługi klienta w Samsung Electronics America

Cieszymy się, że możemy konsultować się z firmą Samsung, aby pomóc jej w opracowaniu rozwiązania dla części DIY i informacji o naprawach. Za każdym razem, gdy naprawiasz urządzenie, pomagasz planecie.

– powiedział Kyle Wiens, CEO iFixit

Zobacz: Realme C31 i C35 wchodzą do Polski. Z jaką ceną?

Zobacz: Motorola Moto G52 coraz bliżej - znamy specyfikację i wygląd

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Samsung