Promocja Samsung: kup tablet z serii Galaxy Tab S7 i zyskaj do 800 zł

Samsung uruchomił lipcową promocję cashback. Kupując jeden z tabletów z serii Galaxy Tab S7 można odzyskać nawet 800 zł w formie przelewu na konto w banku.

Aby wziąć udział w promocji trwającej od 12 lipca do 1 sierpnia 2021 roku i zyskać zwrot w wysokości 600 zł lub 800 zł (w zależności od wybranego modelu), wystarczy dokonać zakupu urządzenia z serii Galaxy Tab S7 i zgłosić się do udziału w akcji za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Oferta dotyczy następujących tabletów:

Galaxy Tab S7+ 5G/WiFi – 800 zł zwrotu ,

, Galaxy Tab S7 LTE/WiFi – 600 zł zwrotu ,

, Galaxy Tab S7 FE 5G – 600 zł zwrotu.

Jak wziąć udział w promocji?

Chęć udziału w promocji oznacza konieczność wykonania następujących kroków:

zakup tabletu Galaxy Tab S7+ 5G/WiFi, Tab S7 LTE/WiFi lub Tab S7 FE 5G w okresie od 12 lipca do 1 sierpnia 2021 roku u partnerów handlowych Samsunga,

aktywacja urządzenia do 4 sierpnia 2021 roku poprzez uruchomienie tabletu na terytorium Polski wraz z dostępem do Internetu,

kliknięcie w baner widoczny w aplikacji Samsung Members i zarejestrowanie w terminie od 12 lipca do 7 sierpnia 2021 roku zgłoszenia do promocji, poprzez wypełnienie formularza i załączenie do niego dowód zakupu.

Wypłata zwrotu na konto uczestnika promocji nastąpi do 21 dni kalendarzowych od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Liczba zwrotów jest ograniczona i wynosi łącznie 900 sztuk (po 300 na model). Promocja „Premia za zakup Galaxy: Tablety z serii S7 aż do 800 zł” trwa do 1 sierpnia 2021 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. O przyznaniu zwrotu decyduje termin zgłoszenia do promocji. Każdemu uczestnikowi przysługuje jednorazowa premia, niezależnie od liczby i rodzaju zakupionych w promocji produktów.

Więcej informacji, w tym listę partnerów Samsunga, u których można kupić tablet z serii Galaxy Tab S7, by wziąć udział w promocji, można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung