Samsung Galaxy S21 FE będzie miał szybsze ładowanie niż Galaxy S21 Ultra

Oczekiwanie na premierę Samsunga Galaxy S21 FE przedłuża się, a apetyt na ten telefon zwiększają kolejne doniesienia związane z jego specyfikacją. Z ujawnionej właśnie certyfikacji FCC wynika, że pod jednym względem „model dla fanów” będzie przewyższał topowego flagowca Galaxy S21 Ultra.

Amerykańska agencja FCC opublikowała dane certyfikacyjne dla telefonów o symbolach SM-G990U i SM-G990U1, czyli właśnie Samsunga Galaxy S21 FE. Z dokumentacji wynika, że telefon koreańskiego producenta będzie ładowany z mocą 45 W (11 V, 2,25 A lub 21 V, 2,1 A). Jest to o tyle ciekawe, że taką moc ładowania zapewniał na przykład starszy Galaxy S20 Ultra, ale zabrakło już jej w najnowszej serii Galaxy S21 – nawet najlepiej wyposażony model Ultra osiąga najwyżej 25 W. To sprawia, że Galaxy S21 FE zyskuje dodatkowy atut w porównaniu do obecnych już na rynku przedstawicieli serii.

Z dokumentacji FCC wynika ponadto, że Galaxy S21 FE zapewni pełną zgodność z dwoma ładowarkami Samsunga: EP-TA800 (25 W) oraz EP-TA845 (45 W). Żadnej z nich nie znajdziemy jednak w zestawie – tak przynajmniej wynika z przecieków. Fani będą musieli więc dokupić to akcesorium oddzielnie.

Certyfikat FCC potwierdził także już znane cechy Galaxy S21 FE – telefon zapewni łączność 5G w pasmach do 6 G GHz oraz milimetrowych, a także Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 (z EDR i LE) oraz NFC, będzie miał również funkcję WPT (Wireless Power Transfer) odpowiadająca za dwustronne ładowanie bezprzewodowe.

Według innych danych Galaxy S21 FE wyposażony będzie w ekran Super AMOLED Infinity-O o przekątnej 6,5 cala o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Z tyłu znajdzie się potrójny aparat 12 Mpix + 8 Mpix + 12 Mpix. Sercem telefonu będzie Snapdragon 888 wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzyma 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Spodziewana pojemność akumulatora to 4500 mAh.

Premiera Galaxy S21 FE dobędzie się dopiero po wakacjach – we wrześniu lub dopiero w październiku.

Źródło zdjęć: SamMobile

Źródło tekstu: SamMobile, GSM Arena