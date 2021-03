Samsung Galaxy A82/Note20 Lite pojawia się w Geekbench

Wygląda na to, że Samsung miał jeszcze zapasy starszych flagowych układów. Tak przynajmniej wynika z wizyty modelu Galaxy A82/Galaxy Note20 Lite w Geekbench.

Samsung Galaxy A80 nie doczekał się pełnoprawnego następcy. O ile bardzo często pojawiały się doniesienia o modelu A81, to okazało się, że Samsung postanowił jednak wydać go jako Samsunga Galaxy Note10 Lite. Tym razem słyszymy o modelu A82, jednak wcale nie jest wykluczone, że koreański producent powtórzy swój poprzedni ruch. Teraz nadchodzący smartfon pojawił się w bazie benchmarków Geekbench. Niestety, nie dowiedzieliśmy się zbyt dużo na temat specyfikacji technicznej. Wiemy jednak, że układem będzie Qualcomm Snapdragon 855+.

Układ ten zadebiutował pod koniec 2018 i często pojawiał się w 2019. Wygląda jednak na to, że Samsung znalazł jeszcze niewykorzystane zapasy układów w swoich magazynach. Nie jest to jednak jedyny taki producent. Microsoft Surface Duo ma Snapdragona 855. Co jeszcze wiemy o nowym telefonie Koreańczyków? Jak na średniowyższy segment cenowy przystało będzie tam 6 GB RAM. Nowe urządzenie przeszło test Geekbench 5.3.2 i zdobyło 755 punktów w teście jednego rdzenia oraz 2630 punktów w teście wielu rdzeni.

Zobacz: Samsung pokaże w tym roku trzy nowe Exynosy

Zobacz: Neo QLED i MICRO LED: Samsung też pokazał telewizory na 2021 rok

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gsmarena, wł