Masz taki telefon? Samsung szykuje dla Ciebie miłą niespodziankę

Samsung intensywnie pracuje nad nową wersją oprogramowania One UI. Właśnie poznaliśmy kolejny telefon, który otrzyma aktualizację.

Firma Samsung słynie z niemal wzorowego wsparcia dla swoich smartfonów. Z tego względu wielu użytkowników z niecierpliwością wyczekuje aktualizacji do systemu One UI 7.0 na bazie Androida 15. Dobra wiadomość jest taka, że prawdopodobnie nie będą musieli dugo czekać.

Samsung Galaxy A55 z Androidem 15

W bazie benchmarka Geekbench znaleziono niecodzienny wpis. Dotyczy on smartfona Samsung Galaxy A55 i nie było by w nim nic dziwnego, gdyby testowany smartfon nie pracował pod kontrolą systemu Android 15.

Co to oznacza? Kilka rzeczy, z których większość powinna ucieszyć posiadaczy bestsellera Koreańczyków. Po pierwsze, firma Samsung intensywnie pracuje nad aktualizacją dla modelu Galaxy A55, co oznacza, że powinna ona trafić w ręce użytkowników stosunkowo szybko. Prawdopodobnie nie w pierwszym rzucie, który zarezerwowany będzie wyłącznie do flagowców, ale powinno to nastąpić niewiele później.

Po drugie, możliwe, że Samsung Galaxy A55 już niedługo dołączy do programu testów beta, dzięki czemu co bardziej odważni użytkownicy będą mogli sprawdzić go w akcji jeszcze w tym roku. Niestety na ten moment jest to raczej spekulacja, ale zdecydowanie z kategorii tych bardziej prawdopodobnych.

Oficjalna premiera One UI 7.0 nastąpi w 2025 roku. Jako pierwsi na nową aktualizację mogą liczyć posiadacze flagowców producenta.



Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Arkadiusz Bała)

Źródło tekstu: SamMobile