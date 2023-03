Samsung Galaxy A34 5G i Galaxy A54 5G już za kilka dni. Oto ceny, jest drogo

Już tylko kilka dni dzieli nas od premiery nowych telefonów Samsunga – Galaxy A34 5G i Galaxy A54 5G. Znamy datę wydarzenia i ceny. Niestety, potwierdzają się wcześniejsze doniesienia, że będzie drogo.

Smartfony Samsung Galaxy A34 5G i Galaxy A54 5G pojawiają się w przeciekach już od paru miesięcy, jednak wszystko wskazuje na to, że już wkrótce zobaczymy je w sklepach. Premiera obydwu modeli odbędzie się 15 marca 2023 roku. Po raz kolejny wypłynęły też ceny, tym razem już bardziej konkretne.

Wcześniej ceny obydwu modeli podawane były orientacyjnie, w określonym przedziale. W najnowszych doniesieniach pojawiają się już dokładne kwoty w euro, odnoszące się do rynku francuskiego:

Samsung Galaxy A34 5G 6 + 128 GB: 419 euro (ok. 1965 zł) ,

6 + 128 GB: 419 euro , Samsung Galaxy A34 5G 8 + 256 GB: 499 euro (ok. 2340 zł) ,

8 + 256 GB: 499 euro , Samsung Galaxy A54 5G 8 + 128 GB: 519 euro (ok. 2434 zł) .

8 + 128 GB: 519 euro . Samsung Galaxy A54 5G 8 + 256 GB: 569 euro (ok. 2669 zł).

Polskie ceny nie będą się znacząco różnić. Dla przypomnienia poprzednie modele z tej serii też nie należały do tanich – Galaxy A33 5G wszedł na rynek z ceną 1799 zł, a Galaxy A53 5G – 2099 zł. Teraz jednak trzeba będzie przygotować jeszcze większe kwoty.

Samsung Galaxy A34 i Galaxy A54 – na co czekamy?

Samsung Galaxy A34 to smartfon z ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Moc dostarczy układ MediaTek Dimensity 1080, a zdjęcia wykonamy aparatem z główną jednostką 48 Mpix i szerokokątna 8 Mpix. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 25 W.

Samsung Galaxy A54 to z kolei model z ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, w rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Moc do pracy dostarczy układ Exynos 1380, sekcję foto reprezentować będą: główny aparat 50 Mpix z OIS, szerokokątny 12 Mpix oraz czujnik głębi 5 Mpix, a także aparat selfie 32 Mpix. W tym telefonie również znajdzie się akumulator 5000 mAh z ładowaniem 25 W. Obydwa modele wyjdą z Androidem 13 i One UI 5.1.

