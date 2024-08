Debiutuje Galaxy A06. To nowy tani smartfon Samsunga

Samsung ogłosił wprowadzenie na rynek nowego modelu z popularnej serii Galaxy A. Samsung Galaxy A06 oferuje użytkownikom rozszerzone możliwości rozrywki dzięki ekranowi o przekątnej 6,7 cala, baterii o pojemności 5000 mAh oraz szeregu ulepszonych funkcji.

Największy ekran w serii A

Samsung Galaxy A06 wyróżnia się ekranem HD+ o przekątnej aż 6,7 cala i szerokim formatem obrazu, co pozwala zanurzyć się w oglądanych filmach i cieszyć się ulubionymi treściami w doskonałej jakości. Częstotliwość odświeżania 90 Hz ma z kolei zagwarantować płynność obrazu podczas przeglądania Internetu, grania w gry czy pracy na smartfonie.

Nowy poziom fotografii

Nowy budżetowiec Samsunga został wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Koreański producent chwali się, że to lokuje smartfon w czołówce segmentu pod względem możliwości fotograficznych. Użytkownicy mogą uwieczniać każdy ważny moment z dużą szczegółowością, a dodatkowe funkcje, takie jak portret z efektem bokeh, stabilizacja obrazu wideo czy transmisja na żywo, powinny zaspokoić nawet najbardziej wymagających entuzjastów fotografii.

Długotrwała rozrywka bez przerw

Galaxy A06 jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Zdaniem producenta, umożliwia to korzystanie z urządzenia przez cały dzień bez konieczności ładowania. A gdy energii zabraknie, z pomocą przychodzi technologia szybkiego ładowania z mocą do 25 W. Za płynne działanie systemu oraz aplikacji i gier odpowiada układ MediaTek Helio G85, który współpracuje z 4 lub 6 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB).

Bezpieczeństwo i styl

Nowy tani smartfon firmy Samsung nie tylko oferuje długotrwałą rozrywkę, ale także zwraca uwagę swoim wyglądem. Płaski tył z pionowymi liniami ma mu dodawać estetyki, ale również zapobiega pozostawaniu odcisków palców. Zintegrowany z przyciskiem zasilania na boku urządzenia czytnik odcisków palców zapewnia z kolei szybkie i bezpieczne odblokowanie telefonu.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy A06 będzie dostępny w sprzedaży w Wietnamie od 22 sierpnia 2024 roku. W promocji na start, do 30 września w prezencie będzie można otrzymać ładowarkę o mocy 25 W. Tej nie ma w pudełku ze smartfonem.

Wariant 4/64 GB został wyceniony na 3190000 dongów (493 zł), z kolei za wersję 6/128 GB trzeba zapłacić 3790000 dongów (586 zł).

Zobacz: Samsung Galaxy S25 Ultra z nowym wyglądem. Wrócą krągłości

Zobacz: Google Pixel przyciąga, ale nie użytkowników Samsungów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung