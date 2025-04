Motorola Edge 60 i Edge 60 Pro już prawie bez tajemnic. Czekamy na premierę

Pokazany w tym tygodniu telefon Edge 60 Fusion to pierwszy przedstawiciel nowej generacji popularnej serii Edge. Na horyzoncie pojawiły się dwa następne modele, Motorola Edge 60 i Edge 60 Pro , które zostały już namierzone w bazie danych TENAA , do sieci trafiły też nowe informacje o tych urządzeniach.

Wymiary obudowy to 161,2 x 73,1 x 7,95 mm, a masa telefonu to 180,4 g. Do wyboru będą kolory niebieski i zielony, a tył telefonu ma wykończenie ze skóry wegańskiej.