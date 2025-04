Może i nie można rozpalać grila na balkonie, ale to urządzenie rozwiązuje ten problem i jest w promocji

Grill na balkonie to zagrożenie pożarowe . I nie ma znaczenia, czy mówimy tu o gazowym, czy na węgiel. To właśnie dlatego są one tam nielegalne. Inaczej sytuacja ma się z g rillem elektrycznym, który nie stanowi zagrożenia otwartym ogniem . I oczywiście, nie namawiam do tego, bo zapach grillowanych potraw może być uciążliwy dla sąsiadów. Tak samo jak zapach papierosów palonych przez nich na ich balkonach może być uciążliwy dla nas. Z resztą jeśli mamy duży balkon, to zawsze możemy ich na tego grilla zaprosić . Zwłaszcza że TEFAL GC242 jest obecnie w świetnej promocji i możecie go kupić za jedyne 249,99 złotych .

TEFAL GC242

Oczywiście powyższy akapit, oraz tytuł potraktujcie z pewnym przymrużeniem oka. Grill to coś, co łączy ludzi, a nie coś, co ma budzić konflikty. To także jeden ze zdrowszych sposobów na przyrządzanie potraw, ponieważ te nie pływają w tłuszczu, jak przy smażeniu, a wręcz się go pozbywają. TEFAL GC242 ma specjalną rynienkę do jego odprowadzania. Ma także 2000 W mocy, co zapewnia odpowiednią moc do grillowania, oraz płytę o powierzchni 750 centymetrów kwadratowych. Dodatkowo jego górna pokrywa również się nagrzewa, co pozwala na znacznie szybsze, dwustronne grillowanie. A wszystko to za jedyne 249,99 zł.