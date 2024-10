Samsung dla Chińczyków ma lepsze smartfony niż dla Polaków

Samsung właśnie zaprezentował smartfony Samsung W25 i Samsung W25 Flip — oba w złotej, ekskluzywnej wersji, która ma sprostać gustom Chińczyków.

Samsung Galaxy W25 i W25 Flip — a cóż to za wynalazki?

Nie jest tajemnicą, że nowe smartfony serii W Sasmunga to wariacja na temat Galaxy Z Fold6 i Z Flip6, przygotowana z myślą o wymagających chińskich klientach. Dokładnie tak, chińskich — bo w Chinach, na największym na świecie rynku smartfonów, nie przyjmie się byle co. Konkurencja jest tam ogromna, a standardowe Z Fold6 i Z Flip6, które cieszą się popularnością w Europie czy USA to przestarzałe, odgrzewane kotlety.

Samsung W25 jest najbardziej zbliżony do Z Fold Special Edition, z 6,5-calowym ekranem wewnętrznym, i 8 calami w środku obudowy. Rozłożony ma 4,9 mm grubości, a złożony 10,6 mm, co czyni go i tak klockiem na tle konkurentów. Aktualnie jednak konkurenci w Chinach nie mają jeszcze Snapdragona 8 Elite, a dostępne na rynku telefony z 8 Gen 3 nie mają podkręconego wariantu chipsetu oznaczonego For Galaxy. W stosunku go Snapdragona 8 gen 2 dostajemy 45% wzrost wydajności i o 44% lepsze zarządzanie energią, a do tego też sprawniejszy AI.

Jak przystało na Chiny, gdzie mieszkańcy lubią czerwienie i złoto, oba urządzenia oferują złote a skromne ramki ze złoconego aluminium, a na obudowy trafiło złote logo "Heart to the World". Podobnie jak w Z Fold Special Edition dla rynku koreańskiego, główny aparat ma 200 Mpix zamiast "nędznych" 50 Mpix, a podstawowa konfiguracja to 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, względem europejskich 12/256 GB. Co jednak znamienne, urządzenia wzrosła z 236 gramów modelu Z Fold SE do aż 255 gramów. Na stronie producent nie chwali się jednak przyczyną zwiększenia masy.

W25 Flip bardziej przypomina standardowego Flipa6. Trochę złota, dwa gniazda na fizyczne karty SIM (tego w Polsce nie ma), a tak poza tym to z grubsza ta sama klapka, z głównym aparatem 50 Mpix i dodatkowym szerokokątnym. W zestawie jednak dostaniemy ładowarkę i oryginalne etui (w przypadku obu modeli), co również stawia wariant chiński wyżej niż te dla reszty świata.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung, oprac. wł