Redmi Note 9 Pro – bateria 5020 mAh, cztery aparaty, układ Qualcomma

Już 12 marca poznamy szczegóły nowej serii smartfonów Redmi Note 9. W sieci pojawia się sporo ciekawych przecieków i z najnowszych ustaleń wynika, że w sumie mogą pojawić się aż trzy „dziewiątki”. Najwięcej pewnych danych dotyczy modelu Redmi Note 9 Pro.

Spekulacje dotyczące nowych Redmi Note 9 pojawiają się przede wszystkim na Twitterze, dużo jest w tym domysłów, ale są też bardziej wiarygodne przesłanki (np. dane certyfikacyjne), pozwalające z ryzykiem mniejszego błędu określić, co nas czeka za kilka dni.

Do tych mniej pewnych informacji należy zaliczyć spekulacje na temat aż trzech modeli z serii Note 9. Poza wariantem podstawowym oraz modelem Pro miałby też ujrzeć światło dzienne Redmi Note 9 Pro Max, czyli najlepiej wyposażony wariant, którego sercem jest układ MediaTek Dimensity 800 z modemem 5G.

Redmi Note 9 Pro - możliwa specyfikacja

Wśród przecieków o większym prawdopodobieństwie znalazła się specyfikacja modelu Redmi Note 9 Pro. Wynika z nich, że telefon otrzymał ekran IPS o przekątnej 6,67 cala, o rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 20:9. Wyświetlacz osłania szkło Gorilla Glass 5.

Sercem Note 9 Pro jest układ Qualcomm Snapdragon 720G, któremu w szybkiej pracy pomoże 4 lub 6 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna ma natomiast 64 lub 128 GB.

Z tyłu obudowy znajduje się poczwórny aparat z główną matrycą 48 Mpix (Samsung ISOCELL Bright GM2), aparatem szerokokątnym 8 Mpix oraz dwoma aparatami 5 Mpix: do zdjęć makro i czujnikiem głębi. Przedni aparat, umieszczony w okrągłym wycięciu, ma z kolei 16 Mpix.

Ciekawie zapowiada się akumulator – ma on mieć aż 5020 mAh pojemności. Będzie go można zasilić ładowarką 18 W. Wcześniej pojawiały się też informacje, że Note 9 Pro przystosowany zostanie do ładowania 22,5 W, 27 W, a nawet 30 W, co jednak nie znajduje na razie potwierdzenia.

Redmi Note 9 Pro dostępny będzie w kolorach: niebieskim Aurora Blue, białym Glacier White i czarnym Interstellar Black. System? Android 10 z MIUI 11.

Źródło tekstu: GizChina