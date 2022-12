Realme szykuje smartfon z ładowaniem 240 W

Niektórzy producenci smartfonów prześcigają się w oferowaniu coraz szybszego ładowania baterii w swoich produktach. Nowy rekord może osiągnąć firma Realme, która pracuje nad nowym telefonem z serii GT Neo.

W marcu 2022 roku zadebiutował smartfon Realme GT Neo 3. Urządzenie to trafiło na rynek między innymi w wersji z szybką ładowarką o mocy aż 150 W, która pozwoliła naładować pusty akumulator do 100% w niecały kwadrans. Jego następca ma być jeszcze szybszy pod tym względem.

Według najnowszych doniesień, firma Realme pracuje nad smartfonem GT Neo 5 (czwórka jest przez Chińczyków często pomijana). Urządzenie to znowu ma się pojawić w dwóch wariantach. Podstawowy otrzyma baterię o pojemności 5000 mAh (wartość typowa, nominalnie 4850 mAh w dwóch ogniwach) z obsługą szybkiego ładowania o mocy do 150 W. Na rynek ma trafić też wersja z akumulatorem o pojemności 4600 mAh (nominalnie 4450 mAh w dwóch ogniwach), który naładujemy jeszcze szybkiej, bo z mocą do 240 W.

Realme GT Neo 5 może być jednym z pierwszych smartfonów z tak szybkim ładowaniem. Oppo co prawda pokazało ładowarkę 240 W podczas targów MWC 2022, jednak nie ma w ofercie smartfonu, który by z niej korzystał. iQOO 10 Pro z kolei używa ładowarki o mocy 200 W.

Nadchodzący smartfon Realme ma mieć główny aparat fotograficzny z matrycą Sony IMX890 50 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu. Jego premiera powinna się odbyć w pierwszym kwartale 2023 roku. Bliżej tego terminu powinniśmy poznać więcej szczegółów na temat Realme GT Neo 5.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: fonearena