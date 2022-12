Xiaomi kusi Polaków okazjami. Nie możesz przegapić

Mikołajki i zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas obdarowywania prezentami. Jeśli nie wiesz, co wybrać, obejrzyj propozycje firmy Xiaomi, które znajdziesz na przykład w sklepie internetowym na stronie mi-home.pl. Wybrane produkty przedstawiamy poniżej.

Wybór prezentu, którym chcemy obdarować bliską osobę, to nie zawsze jest łatwa decyzja. Z myślą o takich osobach przygotowaliśmy poradnik zakupowy, w którym przedstawiamy wybrane produkty firmy Xiaomi. Nowy smartfon czy zegarek na pewno ucieszy obdarowanego. Do domu przyda się również oczyszczacz powietrza czy mocny odkurzacz. A do komfortowego słuchania muzyki w każdych warunkach zdecydowanie najbardziej nadają się dobre słuchawki.

Seria Xiaomi 12T – nowy poziom mobilnej fotografii



Xiaomi 12T to najnowsza seria flagowych smartfonów tej marki, które wyposażono w wysokiej klasy aparaty fotograficzne. Główna jednostka w modelu Xiaomi 12T Pro ma rozdzielczość aż 200 Mpix, co ma zagwarantować niesamowite efekty na zdjęciach. Aparat w tym modelu ma dwukrotny zoom wbudowany bezpośrednio w sensor, przez co potrafi wykorzystać możliwości dużej matrycy 1/1,22 cala przy fotografii portretowej. Z kolei Xiaomi 12T ma główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix. W obu modelach korzystamy też z optycznej stabilizacji obrazu.

Dobre aparaty fotograficzne to nie wszystko. Xiaomi 12T Pro oferuje również bardzo wysoką wydajność, o co dba Snapdragon 8+ Gen 1. Układ został wykonany w technologii 4 nm, co znacząco zwiększa wydajność CPU i GPU, jednocześnie zmniejsza zużycie energii. Z kolei Xiaomi 12T jest wyposażony w MediaTeka Dimensity 8100-Ultra. Xiaomi 12T oferowany jest w konfiguracji 8/256 GB i 8/128 GB, natomiast Xiaomi 12T Pro z 12/256 GB i 8/256 GB.

Oba smartfony mają wyświetlacze AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli i odświeżaniu 120 Hz oraz duże baterie o pojemności 5000 mAh, gwarantujące do 13,5 godziny pracy na włączonym ekranie. Dzięki wsparciu ultraszybkiego ładowania 120 W HyperCharge można je naładować do 100% w około 20 minut.

Cena: Xiaomi 12T od 2799 zł, Xiaomi 12T Pro od 3799 zł

Zobacz: Xiaomi 12T w sklepie mi-home.pl

Zobacz: Xiaomi 12T Pro w sklepie mi-home.pl

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Xiaomi