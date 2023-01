Realme szykuje prawdziwą bombę. Są pierwsze zdjęcia

Realme GT Neo5 będzie obsługiwał ładowanie mocą 240 W. Do sieci trafiły zdjęcia ładowarki.

Niby Sylwester za nami, a Realme dopiero teraz szykuje prawdziwą petardę. Nadchodzący Realme GT Neo5 będzie obsługiwał ładowanie mocą 240 W.

Realme GT Neo5 - zdjęcia ładowarki trafiły do sieci

Do sieci trafiły zdjęcia ładowarki dedykowanej do omawianego modelu. Z oznaczeń dowiadujemy się, że jednym z obsługiwanych przez nią trybów jest 20 V przy 12 A, czyli właśnie mityczne 240 W.

Co ciekawe, na samym adapterze pojawiają się oznaczenia SuperVOOC, które formalnie jest technologią OPPO. I nie jest to bynajmniej duże zaskoczenie - obydwaj producenci mocno współpracują w zakresie badań i rozwoju. Ba, OPPO swoją technologię ładowania mocą 240 W zdążyło zaprezentować już kilka miesięcy temu podczas targów MWC 2022, aczkolwiek jedynie w prototypu.

Realme zacieśnia współpracę z OPPO?

Nie zmienia to jednak faktu, że ta zmiana oznaczenia nie jest interesująca. Oczywiście wszystko wyjaśni się po premierze Realme GT Neo5, a na razie możemy wyłącznie spekulować. Gdyby jednak okazało się, że obydwaj producenci rzeczywiście ujednolicą stosowane oznaczenia, sygnalizowałoby to interesujący zwrot w polityce marek należących do koncernu BBK, które do tej pory starały się w swojej komunikacji utrzymać iluzję całkowitej odrębności.

Według nieoficjalnych doniesień Realme GT Neo5 zostanie zaprezentowany 5 stycznia 2023.

