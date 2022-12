Realme GT Neo 5 z ładowaniem 240 W. To będzie hit

Realme GT Neo 5 zapowiada się coraz ciekawiej. To już nie będzie dobrze wyposażony średniak, ale telefon o prawie flagowej specyfikacji z rekordowym ładowaniem 240 W.

Smartfony Realme z serii GT Neo dotąd mieściły się na dobrze wyposażonej, średniej półce. Z najnowszych doniesień wynika jednak, że Realme GT Neo5, którego premiera zbliża się coraz większymi krokami, zaoferuje znacznie więcej i będzie to już prawie flagowiec.

Potwierdzają się wcześniejsze przecieki na temat tego modelu. Co najciekawsze, Realme GT Neo 5 ma zapewnić ładowanie z mocą aż 240 W. Premiera takiego rozwiązania odbędzie się już 5 stycznia, co firma Realme zapowiedziała już na Weibo. Telefonu Realme GT Neo5 zapewne wtedy jeszcze nie zobaczymy, ale z innych doniesień wynika, że urządzenie również pojawi się w styczniu, być może w kolejnych dniach.

Realme GT Neo 5 ma być dostępny w dwóch wersjach – z akumulatorem 5000 mAh i ładowaniem 150 W oraz 4600 mAh z najszybszym na rynku zasilaniem 240 W.

W nowych doniesieniach znalazło się również potwierdzenie, że Realme GT Neo 5 będzie napędzany układem Snapdragon 8+ Gen 1 pracującym z pełną mocą do 3,2 GHz, czyli do niedawna jeszcze absolutnym flagowcem Qualcomma. W pracy pomoże mu pamięć RAM w standardzie LPDDR5 o wielkości nawet 12 GB oraz wewnętrzna UFS 3.1 o pojemności do 256 GB.

Sekcję foto reprezentować ma przede wszystkim aparat 50 Mpix (Sony IMX890) ze stabilizacją OIS. Będzie można nim także robić zdjęcia z 20x zoomem.

Smartfon ma być także wyposażony w ekran OLED o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości 1.5K (1240 x 2772) z odświeżaniem 144 Hz. Wszystkim ma zarządzać Realme UI 4.0 na bazie Androida 13.

Nowe doniesienia o Realme GT Neo 5 pojawiły się razem z plakatem, wyglądający jak oficjalny materiał producenta. W rzeczywistości jest to dzieło fanów marki, ale odpowiada temu, co wiadomo o nowym Realme, z wyglądem włącznie. Sam producent na razie milczy i nie ujawnia nic o GT Neo 5.

