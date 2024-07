Realme 13 Pro i 13 Pro+ zaprezentowane. Świetne średniaki w dobrej cenie

Marka Realme zaprezentowała dwa najnowsze smartfony ze średniej półki: Realme 13 Pro i 13 Pro+. Obydwa kuszą niezłą specyfikacją, wyglądem flagowców i przystępnymi cenami.

W pół roku po debiucie smartfonów z serii Realme 12 Pro producent przedstawił kolejną generację – modele Realme 13 Pro i Realme 13 Pro+. Urządzenia wkraczają na początek do Indii, ale zapewne w kolejnych miesiącach trafią na globalne rynki.

Czym kuszą Realme 13 Pro i Realme 13 Pro+?

Nowe smartfony Realme 13 Pro i Realme 13 Pro+ konstrukcyjnie przypominają poprzednią generację – w oczy rzuca się duży, okrągły moduł aparatów na tyle obudowy. Producent odświeżył stylistykę telefonów i przekonuje, że inspiracji dostarczyła mu twórczość francuskiego malarza Claude’a Moneta. Telefony dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: fioletowej Monet Purple (13 Pro) oraz złotej Monet Gold i zielonej Emerald Green (13 Pro+). Dwie pierwsze wersje mają obudowy wykończone szkłem, a zielona – wegańską skórą. Wszystkie zapewniają odporność IP65.

Pod względem specyfikacji Realme 13 Pro i Realme 13 Pro+ niewiele się różnią – głównie aparatami i szybkością ładowania.

Obydwie nowości Realme są wyposażone w zakrzywione ekrany AMOLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości Full HD+ (2412×1080) z odświeżaniem 120 Hz i o jasności 2000 nitów. Wyświetlacze zabezpieczane są przez szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Moc do pracy Realme 13 Pro i Realme 13 Pro+ zapewnia układ Snapdragon 7s Gen 2, znany już m.in. z Realme 12 Pro+. Pomaga im pamięć RAM LPDDR4X RAM o wielkości do 12 GB, a na dane i aplikacji użytkownicy otrzymują do 512 GB pamięci UFS 3.1.

Nowe Realme z serii 13 Pro oferują łączność 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, mają też głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio.

Producent mocno podkreśla funkcje fotograficzne obydwu nowości, gdzie dużą rolę odgrywają funkcję AI, usprawniające robienie zdjęć i ich poźniejszą edycję. Realme 13 Pro ma z tyłu dwa aparaty – 50 Mpix (Sony LTY-600, OIS, f/1,88) oraz szerokokątny 8 Mpix (f/2,2).

W Realme 13 Pro+ konfiguracja jest nieco bogatsza. Główny aparat ma 50 Mpix (Sony LYT-701, f/1,88, OIS), bez zmian pozostaje szerokokątny 8 Mpix (f/2,2), ale jest też trzecia jednostka – aparat 50 Mpix (Sony LYT-600) z peryskopowym teleobiektywem (f/2,65), zapewniającym zoom optyczny 3x, matrycowy 6x oraz cyfrowy do 120x. W obydwu telefonach przedni aparat ma 32 Mpix (f/2,45).

Realme 13 Pro i Realme 13 Pro+ wyposażone są ponadto w akumulatory 5200 mAh z ładowaniem SuperVOOC, odpowiednio – 45 W i 80 W.

Nowe modele pracują pod kontrolą Androida 14 z Realme UI 5.0. Producent obiecuje dwie duże aktualizacje systemu i trzy lata poprawek bezpieczeństwa.

Ceny i dostępność

Realme 13 Pro i Realme 13 Pro+ wchodzą do sprzedaży w Indiach. Najtańszy wariant 13 Pro w konfiguracji 8 + 128 GB kosztuje 26 999 rupii, czyli 1280 zł. Topowy model Realme 13 Pro+ z 12 + 512 GB oznacza wydatek 36 999 rupii, czyli ok. 1750 zł.

Źródło zdjęć: Realme