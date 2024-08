Realme 13 5G i Realme 13+ 5G wchodzą na rynek. Wiemy, z czym

Realme oficjalnie zaprezentowało dwa nowe smartfony oznaczone liczbą 13. Oba oferują świetne wyposażenie w przystępnej cenie, a także możliwość korzystania z sieci komórkowych piątej generacji.

Realme 13 5G

Realme 13 5G to smartfon o wymiarach 165,6 x 76,1 x 7,79 mm i masie 190 g. Urządzenie zostało wyposażone w 6,72-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z kilkoma częstotliwościami z zakresu od 45 Hz do 120 Hz. W górnej części ekranu jest otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45). Tylny zestaw składa się z dwóch aparatów: głównego o rozdzielczości 50 Mpix (Samsung Isocell S5KJNS, f/1.75) oraz portretowego o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4).

Sercem smartfonu jest układ MediaTek Dimensity 6300, współpracujący z 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 2.2. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD o pojemności do 2 TB. Realme 13 5G pozwala na korzystanie z sieci piątej generacji, oferuje też łączność Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem Realme UI 5.

Realme 13+ 5G

Realme 13+ 5G ma wymiary 161,7 x 74,7 x 7,6 mm i waży 185 g. Smartfon ma 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecić ze szczytową jasnością do 2000 nitów. W ekranie wycięto otwór na aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (Sony LYT-600, f/1.88, OIS) i ma do towarzystwa 2-megapikselowy aparat portretowy (f/2.4).

Wewnątrz obudowy, odpornej na działanie wody i pyłów na poziomie IP65 (Realme 13 5G ma certyfikat IP64), pracuje MediaTek Dimensity 7300. Układ SoC współpracuje z 8 GB RAM-u LPDDR4X oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Realme 13+ 5G obsługuje sieci komórkowe najnowszej generacji, oferując również łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4. Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 80 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem Realme UI 5.

Dostępność i cena

Smartfony Realme 13 5G i Realme 13+ 5G trafiły na początek na rynek indyjski, gdzie regularna sprzedaż ruszy 6 września 2024 roku. Realme 13 5G jest oferowany w kolorach Dark Purple oraz Speed Green w cenie 17999 rupii (830 zł) za wariant 8/128 GB oraz 19999 rupii (923 zł) za wersję 8/256 GB.

Realme 13+ 5G występuje w trzech wersjach kolorystycznych: Dark Purple, Victory Gold i Speed Green. Smartfon w konfiguracji 8/128 GB został wyceniony na 22999 rupii (1060 zł), natomiast za wariant 8/256 GB trzeba zapłacić 24999 rupii (1153 zł).

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme