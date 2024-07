Realme 12 już w polskich sklepach. Na start niższa cena

W Polsce ruszyła sprzedaż smartfonu Realme 12 w wersji 4G. Urządzenie na start jest dostępne w cenie obniżonej o 100 zł. Z oferty można skorzystać do 1 sierpnia 2024 roku.

Główny aparat w Realme 12 został wyposażony w matrycę Sony LYT-600 o rozdzielczości 50 Mpix i optyczną stabilizację obrazu (OIS). Ma to zagwarantować wysoką jakość zdjęć, nawet przy słabym oświetleniu. Z kolei przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix posłuży użytkownikom do robienia zachwycających autoportretów.

Nowy smartfon marki Realme, który wszedł właśnie na polski rynek, ma akumulator o pojemności 5000 mAh z technologią szybkiego ładowania SuperVOOC 67 W. Umożliwia ona naładowanie baterii do 50% w około 19 minut. Wysoką wydajność i płynne działanie ma zapewnić układ Qualcomm Snapdragon 685, wspierany przez system chłodzenia komorą parową. Urządzenie oferuje do 512 GB pamięci masowej oraz 8 GB RAM-u, z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB pamięci wirtualnej.

Do dyspozycji użytkowników je wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz i szczytowej jasności 2000 nitów. Wyposażono go w technologię inteligentnego dotyku, która podobno działa nawet w deszczu. Dzięki temu będzie można swobodnie korzystać z telefonu nawet wtedy, gdy na ekranie znajdą się krople wody. Smartfon spełnia normę szczelności IP54, co zapewnia mu ochronę przed pyłem i zachlapaniami.

Jak zapewnia producent, Realme 12 4G to połączenie stylu i elegancji, inspirowane modnym designem zegarków. Jego półprzezroczysty materiał przypominający szkło oraz ultralekki i smukły korpus o grubości 7,92 mm i masie 187 g dodają mu wyjątkowego charakteru. Telefon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej i niebieskiej.

czerwiec 2024 187 g, 7.92 mm grubości 8 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB, 128 GB), microSD - 108 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.67" - AMOLED (1080 x 2400 px, 395 ppi) Qualcomm Snapdragon 685, 2,80 GHz Android v.14.0 5000 mAh, Super Vooc, USB-C

Dostępność i cena, promocja na start

Smartfony Realme 12 4G można kupić w sklepach sieci Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik, a także na realmeshop.pl. Od 19 lipca do 1 sierpnia 2024 roku model ten w konfiguracji 8/512 GB można kupić za 1199 zł, a w konfiguracji 8/256 GB za 1099 zł. Od 2 sierpnia ceny wzrosną odpowiednio do 1299 zł i 1199 zł.

Zobacz: Realme C61 jest już w Polsce. Świetnie wygląda i niewiele kosztuje

Zobacz: Realme 13 Pro będzie miał premierę jeszcze w tym miesiącu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme