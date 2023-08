Qualcomm ma nowe procesory, ale nie zobaczymy ich w smartfonach

Qualcomm Snapdragon G to nowa seria procesorów mobilnych. intrygujące jest to, że wcale nie zaprojektowano ich z myślą o smartfonach.

Firma Qualcomm to absolutny lider, jeśli chodzi o mobilne procesory. Choć w ostatnich latach wyrosła im mocna konkurencja w postaci MediaTeka, produkty Amerykanów nadal cieszą się olbrzymią popularnością oraz uznaniem wśród pasjonatów. Idąc za ciosem, producent postanowił zawojować kolejną niszę.

Qualcomm Snapdragon G - nowe procesory dla przenośnych konsol

Mowa o przenośnych konsolach do gier. To kategoria produktów, które cieszą się coraz większą popularnością wśród hobbystów. Nic więc dziwnego, że Amerykanie chcą kawałek tego tortu dla siebie. W tym celu wypuścili zupełnie nową serię dedykowanych układów mobilnych: Qualcomm Snapdragon G.

Nowa rodzina podzielona została na trzy segmenty: Snapdragon G1, Snapdragon G2 i Snapdragon G3.

Najtańsze produkty z segmentu G1 trafić mają do ultramobilnych produktów, dedykowanych przede wszystkim do grania w chmurze. Pierwszy procesor z nowej serii, Qualcomm Snapdragon G1 Gen 1, ma być ośmiordzeniową jednostką wspomaganą przez układ Adreno A11.

Oczko wyżej pozycjonowane będą Snapdragony G2, wzbogacone o szybką łączność 5G oraz Wi-Fi 6/6E. Pierwszym produktem z tej serii ma być Qualcomm Snapdragon G2 Gen 1 z ośmioma rdzeniami Kryo, układem graficznym Adreno A21 oraz wbudowanym modemem 5G Snapdragon X62.

Wreszcie zwieńczeniem nowej oferty będą układy Snapdragon G3, ogerujące najwyższą możliwą wydajność oraz najnowocześniejsze rozwiązania, jakie branża mobilna ma do zaoferowania. Seria ta ma kontynuować tradycje zapoczątkowane przez Snapdragona G3x Gen 1, w którego wyposażona została konsola Razer Edge 5G.

Nowością będzie tutaj procesor Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, którego już niebawem zobaczymy na pokładzie konsoli AYANEO Pocket S. Ponownie będzie to ośmiordzeniowa jednostka z wydajnym GPU Adreno A32. Producent chwali się nawet dwukrotnym wzrostem wydajności względem poprzedniej genercji. Nie zbaraknie także obsługi łączności 5G i Wi-Fi 7.

Co ciekawe, producent w swoim oficjalnym komunikacie wspomina, że Snapdragon G3x Gen 2 to produkt idealnie skrojony m.in. na potrzeby gogli rzeczywistości rozszerzonej (XR). Czy to oznacza, że już niebawem czeka nas wysyp nie tylko przenośnych konsol, ale także konkurentów dla Apple Vision Pro? Trzymamy kciuki.

Źródło zdjęć: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com, Qualcomm

Źródło tekstu: Qualcomm