Nowe, flagowe smartfony będą jeszcze droższe. To wina Qualcomma

Nowe, flagowe smartfony mogą być jeszcze droższe. Producenci będą musieli dokładnie przemyśleć ich specyfikację, jeśli nie chcą podwyższać cen.

Tak zwane flagowe smartfony już dzisiaj są drogie. Płacenie kilku tysięcy złotych za najlepsze modele danej generacji nie jest już niczym szokującym. Nie zapowiada się, aby miało się to zmienić. Co więcej, kolejne modele mogą być jeszcze droższe za sprawą nowego układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, a ceny smartfonów

W październiku tego roku, jak wynika ze słów przedstawicieli firmy Qualcomm, zostanie zaprezentowany nowy układ mobilny Snapdragon 8 Gen 4. Ten ma wykorzystywać autorskie rdzenie Oryon. Te same, które trafiły do układu Snapdragon X Elite, stworzonego z myślą o laptopach nowej generacji. Z doniesień wynika, że SoC ma być bardzo drogi, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na ceny najlepszych smartfonów.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ma być dużo droższy od swojego poprzednika. To znacząco utrudni życie producentom, którzy mieli w swojej ofercie telefony o specyfikacji flagowców, ale w niższych cenach. W związku z rosnącymi kosztami SoC takich modeli może być mniej albo nie będą już tak atrakcyjne cenowo. Podwyżka prawdopodobnie nie ominie też tych najdroższych modeli.

Skąd taka podwyżka? Snapdragon 8 Gen 4 ma być pierwszym układem Qualcomma, który będzie produkowany w litografii 3 nm. Amerykańska firma chce skorzystać tutaj z usług firmy TSMC, która oferuje proces technologiczny 3 nm drugiej generacji, znany także jako N3E. Co prawda przełoży się to na znaczącą poprawę pod kątem zużycia energii czy generowanego ciepła, ale jednocześnie znacząco podniesie koszty produkcji. Wyższe ceny odczujemy my, czyli konsumenci.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: wccftech