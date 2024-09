U Qualcomma smartfony jak laptopy. Też będą elitarne

Wygląda na to, że nadchodzący flagowy procesor Qualcommu dla smartfonów będzie miał inną nazwę. Zamiast Snapdragon 8 Gen 4 będzie to Snapdragon 8 Elite. Czy dostaniemy faktycznie coś ekstra?

Nie oszukujmy się, skoki wydajności są ostatnio kosmetyczne

Qualcomm to jeden z najpotężniejszych na świecie producentów procesorów. Tak potężny, że mówi się nawet o scenariuszu zakupu przez Qualcomm tkwiącego w wyjątkowo złej formie Intela. Choć i u Qualcommu nie wszystko jest takie, jak być powinno i mówi się np. o niskiej kulturze pracy Snapdragonów X przeznaczonych dla komputerów.

W przypadku smartfonów od pewnego czasu zmiany wydajności są raczej z tych kosmetycznych, a chęć dywersyfikacji w postaci serii S jedynie robi bałagan na rynku. Snapdragon 8s Gen 3 jest o około 1/3 wolniejszy niż Snapdragon 8 Gen 3, a klienci mogą nie zauważyć tej drobnej różnicy w nazwie. Być może natomiast różnica będzie zauważalna we flagowym chipie producenta, który, miejmy nadzieję, że nie bez powodu, dostanie nazwę Elite.

Xiaomi zdradził pilnie strzeżony sekret

W swojej oficjalnej komunikacji w Chinach Xiaomi zdradziło nazwę nowego procesora Qualcommu. Chiński producent telefonów ma mieć jedno z pierwszych urządzeń wyposażonych w Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Mowa tutaj o Xiaomi 15, któremu towarzyszyć ma inny chiński smartfon — OnePlus 13.

Nazwa Elite nie jest tutaj jednak przypadkowa. Dokładnie z takiej samej nomenklatury korzysta Qualcomm w serii procesorów dla laptopów. Snapdragon X Plus to model tańszy, a Snapdragon X Elite to wariant z najwyższej półki. Może to oznaczać, że następcą obecnego 8s Gen 3 będzie Snapdragon 8 Plus i skończą się pomyłki.

To pierwszy 3-nanometrowy Snapdragon

Snapdragon 8 Elite technologicznie jest dużym przedsięwzięciem, bo to pierwszy procesor z serii produkowany w procesie technologicznym 3 nm. Mówi się o nawet 56-proc. wzroście wydajności względem poprzednika, a nowa grafika Adreno 830 będzie taktowana 1,25 GHz i ma obsługiwać Ray Tracing.

Sam procesor w pierwszych testach GeekBencha raportował 4,09 GHz, ale ostatnie doniesienia informuj o 2 głównych rdzeniach taktowanych z częstością nawet 4,37 GHz. Sześć rdzeni energooszczędnych będzie zaś taktowane do 2,78 GHz. Premiera procesora planowana jest już w październiku.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Android Headlines, Xiaomi, wł